Papenburg/Emden

Das Kreuzfahrtschiff „Norwegian Encore“ ist auf dem Weg zur Nordsee. Dem schmalsten Teil der Ems hat der neue in Papenburg gebaute Kreuzliner dabei bereits hinter sich gelassen. Gegen 9.30 Uhr hat das Schiff das Emssperrwerk in Gandersum erreicht. Am Nachmittag wird die „Norwegian Encore“ in Emden erwartet.

Erstmals sichert ein Großaufgebot der Polizei die Überführung eines Papenburger Kreuzfahrtschiffes. Im Fokus stehen Brücken, Schleusen und enge Kurven.

Auch ein Hubschrauber und mehrere Polizei-Boote sind im Einsatz. In der vergangenen Woche waren im finnischen Helsinki zwei Kreuzfahrtschiffe am Auslaufen gehindert worden, im Juni hatten Klimaaktivisten in Kiel ein Schiff blockiert.

Kritik an Antrieb mit Schweröl

Die „Norwegian Encore“ wurde für die amerikanische Reederei Norwegian Cruise Line gebaut. Das mehr als 330 Meter lange Schiff bietet 4000 Passagieren Platz.

Im Gegensatz zu anderen neuen Kreuzfahrtschiffen fährt der Liner nicht mit Flüssigerdgas (LNG), sondern mit herkömmlichen Brennstoffen wie Marinediesel und Schweröl. Laut Reederei werde dafür an anderen Stellen viel Wert auf Energieeffizienz gelegt. Wie der NDR berichtet, gibt es dafür von Umweltschützern viel Kritik. Das Schiff halte "lediglich gesetzliche Standards ein", wird Sönke Diesener vom Naturschutzbund Deutschland ( NABU) zitiert.Der Einsatz von Schweröl sei ab 2020 weltweit verboten. Die meisten Schiffe stellten den Betrieb auf vergleichsweise sauberen Marinediesel um, so Diesener.

Bildergalerie: „Norwegian Encore“ verlässt Baudock“

Zur Galerie Das neue Kreuzfahrtschiff "Norwegian Encore" hat das Baudock der Meyer Werft in Papenburg verlassen. Impressionen von dem nächtlichen Manöver.

Kartbahn und Freiluft-Laser-Tag

Zu den Besonderen Angeboten auf der „Norwegian Encore“ gehört eine Kartbahn. Laut Reederei NCL handelt es sich um die "größte Rennstrecke auf dem Meer". Außerdem sollen an Bord ein Escape Room, ein Virtual-Reality-Irrgarten und der größte Freiluft-Laser-Tag-Parcours auf einem Kreuzfahrtschiff zu finden sein. Die Rutschen im Aqua Park an Deck reichen mehr als drei Meter an den Seiten des Schiffes auf das Meer hinaus.

Im Video: Der offizielle Trailer zum Kreuzfahrtschiff

Erstes Ziel: New York

Die erste Fahrt mit Passagieren an Bord soll am 2. November starten: Dann geht es vom britischen Southampton nach New York City. Ende 2019 geht das Schiff den Angaben zufolge von Miami in Florida aus auf Karibik-Kreuzfahrten, Anfang 2020 starten in New York Bermuda-Kreuzfahrten.

Von RND/dpa/ewo