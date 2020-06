Göttingen

Die beiden Corona-Testbusse sind kaum verschwunden, da fahren schon wieder große Fahrzeuge vor dem Gebäudekomplex in der Groner Landstraße vor. Es ist 10 Uhr an einem verregneten Donnerstag, das Haus erwacht gerade erst zum Leben. Einige Bewohner blicken argwöhnisch aus den Fenstern, ahnen noch nicht, was ihnen bevorsteht.

Ein junger Mann löst sich aus einer der Gruppen, die sich vor dem Haus aufhalten und spricht einen Feuerwehrmann an, der einen Info-Pavillon aufbaut: „Was passiert hier heute? Wird nochmal getestet?“ Die Antwort bleibt vage, man will die Bewohner nicht beunruhigen – noch nicht. Tatsache ist, dass wenige Stunden später niemand das Grundstück mehr verlassen darf. Aber das erfährt der junge Mann in diesem Moment noch nicht.

Durchfahrt verboten

Und noch darf sich jeder frei bewegen. Etliche Autos kommen aus der Tiefgarage und fahren davon. Auch Fußgänger verlassen die Hochhäuser in Richtung Innenstadt. Würden sie sich aufmerksam umsehen, könnten sie die ersten Anzeichen der bevorstehenden Maßnahmen deutlich erkennen. Am Radweg entlang der Bahntrasse stehen plötzlich Durchfahrt-Verboten-Schilder. Fahrzeuge der Göttinger Entsorgungsbetriebe nutzen die Gelegenheit, die Sperrmüll-Berge vor dem Haus abzuholen, solange die Straße Am Hasengraben noch passierbar ist.

Einer, der hier in der Groner Landstraße 9 wohnt, ist Peter (Name geändert). Er ist heute früh auf den Beinen und so vertieft, dass er von all dem nichts mitbekommt. Vor drei Monaten ist er in das 30-Quadratmeter-Appartement eingezogen – ohne zu wissen, was ihn erwartet. „Es ist das Grauen“, fasst er zusammen. Peter will sich nicht über seine Nachbarn auslassen, hat Sorge, dass man ihn dann in die rechte Ecke stellt. Aber wenn man im Fahrstuhl Schläge bekomme oder auf dem Innenhof mit Müll beworfen werde, dann könne auch er nicht ruhig bleiben, sagt der arbeitslose Mitfünfziger.

Erschreckender Zwischenstand

Während er erzählt, erhöht sich vor dem Haus nach und nach die Zahl der Menschen in Uniform und Vollschutzanzügen. Polizeibusse, der Einsatzleitwagen des Katastrophenschutzes und ein LKW mit Metallgittern fahren vor. Die Unruhe der Bewohner wird spürbar größer. Ein Mann schreit etwas von oben, eine Frau mit Kinderwagen bahnt sich ängstlich blickend ihren Weg durch die Fahrzeuge. Ein weiteres Auto versucht, die Tiefgarage zu verlassen. Doch plötzlich stellt sich ein Polizist in den Weg.

Weitere Beamte treten hinzu, Bewohner auch. Ein kurzes Wortgefecht. „Lassen Sie mich durch. Ich muss einkaufen, meine Kinder haben Hunger“, sagt der Mann aus dem Auto. Der Polizist bleibt unbeeindruckt stehen. Genau zu diesem Moment geben Oberbürgermeister Rolf-Georg-Köhler und Krisenstabsleiterin Petra Broistedt im Neuen Rathaus bekannt, dass für eine Woche niemand den Komplex Groner Landstraße 9 verlassen darf. Man spricht von 102 Infizierten in dem Haus. Und noch sind längst nicht alle Tests ausgewertet.

„Ich habe Corona“

Statt selber einkaufen zu können, wird der Familienvater wie alle seine rund 700 Nachbarn bis auf Weiteres auf die Hilfe von außen angewiesen sein. Diese werde für alle organisiert, sagen die Verantwortlichen in die Kameras der versammelten Medien. Wie das geschehen soll, kann sich vor Ort aber noch niemand so richtig vorstellen. Hier steht ein Mann im Regen vor seinem Auto und versteht die Welt nicht mehr.

„Ich habe Corona, ich habe Corona“, ruft plötzlich ein Jugendlicher und läuft lachend auf die Helfer rund um den Info-Pavillon zu. Aber an diesem Morgen kommt diese Art von Humor nicht gut an. Er wird aufgehalten und aufgefordert, in seine Wohnung zurückzukehren. Statt dessen zieht er sich mit seinen Freunden auf die andere Seite des Komplexes zurück, nur um dort der Polizei in die Arme zu laufen. Dort wiederholt sich das Spiel.

Peter hat Fotos gemacht

Seine Mitarbeiter werden darauf achten, dass die Quarantäne-Verfügung eingehalten werde, verkündet Christian Schmetz, Chef des Fachbereichs Ordnung, am Donnerstagmittag. Zur Kontrolle würden Stadt und Polizei ausreichend Personal bereitstellen. Es wird sich zeigen, ob sich das Leben in dem Wohnkomplex kontrollieren lässt. Peter bezweifelt das. Er hat in den vergangenen Tagen im Haus mit seinem Handy Fotos gemacht und zeigt sie gern.

Da ist eine verwackelte Aufnahme vom Innenhof, auf dem sich Müll, zerschlagene Möbel und anderer Unrat türmt. Ein anderes Bild zeigt einen der Flure, auf dem Einkaufswagen, benutzte Windeln und eine defekte Waschmaschine zu sehen sind. Und dann hat Peter auch die Reste einer abendlichen Grillparty fotografiert, die hier kürzlich im Hof stattfand. „Da hält keiner Abstand, und Masken tragen sie auch nicht“, ärgert er sich. Er selbst bewege sich im Gebäude nur auf dem direkten Weg zwischen seiner Wohnung und dem Ausgang. Und das nicht nur aus Sorge vor einer möglichen Ansteckung.

Er wolle so schnell wie möglich hier wieder raus, sagt Peter. Aber das sei eben gar nicht so leicht. In den kommenden Tagen ist es sogar gänzlich unmöglich. Denn jetzt sitzen Peter und seine 700 Nachbarn erst einmal für eine Woche in ihren Wohnungen an der Groner Landstraße fest.

Von Markus Scharf