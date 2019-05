Hannover

Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé ( SPD) hat am Freitag die Videoclipkampagne „Deshalb bin ich dabei - Niedersachsen für Europa“ vorgestellt. In einminütigen Spots kommen Prominente aus Niedersachsen zu Wort, die aus ihrer Sicht schildern, was sie an der Europäischen Union schätzen und weshalb sie das überparteiliche Bündnis „ Niedersachsen für Europa“ unterstützen, sagte Honé in Hannover.

Zehn Clips mit Prominenten

„Unser Ziel war es, niedersächsische Prominente jenseits der Politik dafür zu gewinnen, ihre Sicht auf Europa zu schildern. Denn Europa gehört nicht den Staats- und Regierungschefs oder politischen Parteien. Europa gehört seinen Bürgerinnen und Bürgern“, sagte Honé. An den zehn Clips beteiligen sich unter anderem der Fußball-Weltmeister von 2014, Per Mertesacker, der deutsche Starter beim Eurovision Song Contest 2018, Michael Schulte, und die deutsche Nationaltorhüterin, Olympiasiegerin 2016 und Torfrau des VfL Wolfsburg, Almuth Schult.

Dem Bündnis „ Niedersachsen für Europa“ gehören mehr als 160 Institutionen, Verbände, Kommunen, Vereine und Gemeinden an. Es vereint unter seinem Dach kleine Kirchengemeinden und Global Player wie etwa den Volkswagen Konzern. Damit bildet das Bündnis nach eigenen Angaben die gesamte Breite der niedersächsischen Gesellschaft ab.

Alles Videos zur neuen Videoclipkampagne finden Sie auf dem YouTube-Kanal der Niedersächsischen Landesregierung.

Von RND/dpa