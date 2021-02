Neue Versäumnisse im Zusammenhang mit Missbrauchsfällen in Lügde

Hannover

Als Ermittler im Dezember 2018 den Haupttäter im massenhaften Missbrauchsfall Lügde festnahmen, wurde eine Reihe von schweren Behörden-Fehlern öffentlich. Doch damit ist gut zwei Jahre nach der Festnahme nicht Schluss: Kinder aus Niedersachsen, die bereits auf dem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen Opfer sexualisierter Gewalt wurden, sind offenbar auch von ihren Vätern missbraucht worden. Trotz vermehrter Hinweise des Jugendamts Northeim, hatte die Polizei nicht reagiert. Erst ein Jahr später kam es zur ersten Festnahme.

Am Donnerstag wurde im Innenausschuss von dem Fall berichtet. Das Jugendamt sei auf den Missbrauch durch zwei Väter aufmerksam geworden. Weil die Familien aber den Kontakt mit der Behörde abgelehnt hätten, habe das Jugendamt sich im März 2019 an die Polizeiinspektion Northeim gewandt. Aufgrund dessen, dass die Kinder bereits in Lügde zum Opfer wurden, haben sich die Ermittler mit den Kollegen in Nordrhein-Westfalen in Verbindung gesetzt. Diese verwiesen darauf, dass die Namen der Väter bekannt seien – allerdings nicht als die der Täter, sondern als die der Eltern.

Anzeige

Erst Einschreiten der Staatsanwaltschaft führt zur Festnahme

Den Hinweisen wurde nicht weiter nachgegangen – auch auf mehrfaches Drängen des Jugendamtes, dass sich die Kinder in womöglich andauernder Gefahr befänden, wurde von Seiten der Polizei offenbar nicht reagiert. Erst im März 2020 schritt die Staatsanwaltschaft ein: Einer der mutmaßlichen Täter wurde festgenommen, der andere hingegen ist noch immer frei.

„Die Kinder sind in einer geschützten Lebenssituation“, hieß es von Seiten des Innenministeriums in der Unterrichtung. Gegen die Mütter werde nicht ermittelt. Die Väter seien in der „Szene“ aber offenbar bekannt.

Nach NP-Informationen handelt es sich bei dem Vater, der von der Staatsanwaltschaft im März 2020 festgenommen wurde, um einen 49-jährigen vierfachen Familienvater aus dem Landkreis Northeim. Gegen ihn läuft seit September 2020 ein Strafverfahren am Landgericht Göttingen, ihm wird vorgeworfen von Juli 2016 bis November 2019 fünf Mädchen schwer sexuell missbraucht zu haben. Daneben soll er auch in Besitz von Bild- und Videomaterial gewesen sein, dass sexualisierte Gewalt an Minderjährigen zeige. Ob die Anklage auch den Missbrauch an seinen Kindern umfasst, ist unklar. Die Staatsanwaltschaft Göttingen äußert sich aus Opferschutzgründen nicht zu Details.

Täter mit Haupttäter in Lügde bekannt

Der 49-Jährige soll überdies mit dem Haupttäter von Lügde in Kontakt gestanden haben, die beiden haben sich auf einem Kindergeburtstag kennengelernt. Die Festnahme im März 2020 erfolgte aufgrund der Ermittlungen im Fall Lügde.

Susanne Menge, innenpolitische Sprecherin der Grünen, zeigt sich schockiert von den Versäumnissen der Polizeiinspektion Northeim: „Es wird erneut deutlich, dass der Opferschutz dringend verstärkt werden muss. Gerade die Polizei muss in Aus- und Weiterbildungen für den Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt sensibilisiert werden.“ Die Kinder seien durch die schlechte Kommunikation ein Jahr länger „einem Martyrium“ ausgesetzt gewesen.

Auch Marco Genthe, innenpolitischer Sprecher der FDP, macht deutlich: „Solche Fälle zeigen, dass nicht die Gesetze das Problem sind. Sie fangen keine Straftäter, sondern die Menschen.“ Es sei nicht verständlich, wieso die Polizei nicht auf das Drängen des Jugendamtes reagiert habe.

Von Mandy Sarti