Hannover

Niedersachsen verschärft die Corona-Regeln wieder deutlich. Aufgrund der ansteigenden Infektionszahlen und des immer höheren Anteils von Corona-Patienten an den Krankenhäusern steigt das Land schrittweise auf die 2-G-Regelung um. Die neue Corona-Verordnung des Landes, die an diesem Donnerstag in Kraft tritt, sieht in ersten Bereichen strenge Begrenzungen des Zugangs vor.

So sollen zum Beispiel bereits ab Warnstufe 1 nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zu Veranstaltungen ab 1000 Besuchern in geschlossenen Räumen erhalten. Das war bisher erst ab Warnstufe 3 vorgesehen. Das gleiche gilt bei Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern. Veranstaltungen hätten sich in jüngster Zeit unter der Delta-Variante als besondere Verbreitungsorte erwiesen, teilte die Staatskanzlei mit. Perspektivisch solle die 2-G-Regelung auf weite Bereiche des öffentlichen Lebens ausgeweitet werden.

Weil: Neuen Lockdown verhindern

„Wir liegen heute bei einer Inzidenz von 103, einer Hospitalisierungsrate von 4,0 und einem Anteil von 6 Prozent mit Corona-Erkrankten belegten Intensivbetten an der Gesamtkapazität der Intensivstationen“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Damit sei die Situation in Niedersachsen noch vergleichsweise gut. „Aber wir müssen jetzt vorbeugenden Brandschutz betreiben. Es darf in keinem Fall zu einer Situation kommen, in der wir durch Engpässe auf unseren Intensivstationen doch wieder zu einem Lockdown gezwungen werden“, sagte Weil.

Auch die Testpflichten wird verschärft. Ab Donnerstag ist eine täglich Testpflicht für Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen vorgeschrieben. Zuvor war es dreimal wöchentlich. Vor dem Hintergrund einiger Corona-Ausbrüche in Schlacht- und Zerlegebetrieben müssen sich dort beschäftigte, ungeimpfte Personen zwingend alle zwei Tage testen lassen.

Keine Erleichterung für Diskos

Nach der neuen Verordnung müssen bereits in Warnstufe 1 Menschen, die im Außenbereich Sport getrieben haben, geimpft, genesen oder getestet sein, wenn sie sich anschließend im Innenbereich einer Sportanlage duschen und umkleiden möchten. Die ursprünglich ins Auge gefassten Erleichterungen für Diskotheken und Shisha-Bars – wie beispielsweise ein Wegfall zwingender Kapazitätsbegrenzungen – wird es nicht geben.

Erleichterungen für Clubs wie die Baggi am Raschplatz wird es vorerst nicht geben. Quelle: Rainer Droese

Bei der Maskenpflicht im Unterricht ändert sich der Verordnung zufolge nichts – Schüler der Jahrgangsstufen eins und zwei müssen keine Maske tragen, die anderen hingegen schon. Für die Klassen 3 und 4 wird es damit doch keine Erleichterungen geben.

Land schreibt Senioren an

Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) kündigte zudem im Landtag an, dass alle über 70-Jährigen in Niedersachsen einen Brief mit Informationen über die Corona-Auffrischungsimpfung erhalten. Darin soll etwa enthalten sein, wo sich die Bürger impfen lassen können, sagte Behrens. Wann und durch wen diese Briefe verschickt werden sollen, ließ die Ministerin zunächst offen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) haben bislang rund 250.000 Menschen in Niedersachsen eine Corona-Auffrischungsimpfung erhalten.

„Es geht uns darum, die kommenden kalten und nassen Monate so gut wie irgend möglich durchzustehen, eine Überforderung unseres Gesundheitssystems zu verhindern, und möglichst viele Menschen vor schweren Erkrankungen und Tod zu retten“, sagte Ministerpräsident Weil.

Von Marco Seng