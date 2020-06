Neue Verordnung: Land Niedersachsen will Kontaktsperre lockern

Hannover

Niedersachsens Landesregierung plant weitere Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Aus einem Entwurf einer neuen Verordnung, der der NP vorliegt, gehen weitere Neuerungen hervor.

So wird unter anderem eine Lockerung bei der Kontaktsperre aufgeführt. Sollte es keine Einwände geben, wird die Zwei-Personen-Regel aufgehoben. Der Entwurf sieht vor, dass Gruppen mit bis zu zehn Menschen unabhängig von ihrem Hausstand zusammentreffen dürfen. Auch größere Gruppen sind geregelt. Konkret heißt es: „Mehr als zehn Personen sind zulässig, wenn die Zusammenkünfte und Ansammlungen aus Angehörigen bestehen oder wenn die beteiligten Personen einem oder einem weiteren Hausstand angehören.“

Auch Theater und Kinos sollen wieder öffnen

Nicht die einzige Neuerung: Künftig sollen auch Theatervorstellungen und Kinobesuche wieder möglich sein. In dem Entwurf sind hierfür aber klare Regeln festgelegt. Die Veranstaltungen seien dann erlaubt, wenn sichergestellt sei, dass beim Betreten und Verlassen der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten werde. Dies gelte nicht für Menschen, die aus dem eigenen Hausstand stammen. Außerdem macht es der Entwurf möglich, dass die Besuche auch wieder in Gruppen stattfinden können. Auch hier gilt die Maximalgröße von bis zu zehn Menschen.

Der Entwurf befindet sich derzeit in der Abstimmung. Sollte es keine Einwände geben, wird die Verordnung so am 22. Juni in Kraft treten. Heiger Scholz, Staatssekretär im Sozialministerium, kündigte am Dienstag in einer Pressekonferenz in Hannover an, dass man im Anschluss an einer weiteren Verordnung arbeiten werde. Es werde aber mindestens 14 Tage brauchen, bis diese fertiggestellt sei. Auch, weil das Land die Systematik verändern will. Wegen der vielen Lockerungen will man künftig nur noch die Verbote auflisten, erklärte der Staatssekretär. Eine Rückkehr zu einem Leben ohne Einschränkungen, werde es voraussichtlich erst im Sommer 2021 geben – nämlich dann, wenn ein geeigneter Impfstoff zugelassen sei.

Von Mandy Sarti