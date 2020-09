Hannover

Schon zu Beginn der Woche hatte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) im Landtag angekündigt, dass die Landesregierung die nächste Stufe der Lockerungen vorbereite. Konkrete Pläne präsentierte er allerdings nicht. Nach einem Medienbericht der „ Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ sind die aber schon ziemlich präzise. Offenbar will die rot-schwarze Regierung Großveranstaltungen teilweise zulassen und Diskos unter Bedingungen wieder die Öffnung erlauben. Die Lockerungen sollen schon zum 1. Oktober gelten.

Der „Herbstplan“ der Landesregierung sieht vor, dass Veranstaltungen im öffentlichen Raum mit bis zu 500 Teilnehmenden ohne Genehmigung möglich sind. Allerdings nur, wenn die Menschen sitzen. Die Landesregierung macht dabei keine Unterschiede zwischen Veranstaltungen im Freien oder in geschlossenen Räumen.

Für Großveranstaltungen mit mehr als 500 Menschen sieht der Plan der Landesregierung eine Erprobungsphase vor. Veranstaltungen wie Märkte und Konzerte dürfen nur bis zum Ende des Jahres genehmigt werden – danach will die Regierung die Ergebnisse auswerten. Abhängig vom Infektionsgeschehen können die Genehmigungen aber jederzeit widerrufen werden. Ab 18 Uhr soll ein Alkoholverbot gelten.

Öffentliche Feiern zum Stehen sind demnach mit bis zu 50 Teilnehmenden ohne Genehmigung zulässig, im Außenbereich liegt die Obergrenze sogar bei 100.

Auch die seit Beginn der Corona-Krise geschlossenen Clubs und Diskotheken sollen unter Bedingungen wieder öffnen dürfen. Beim Tanzen gilt allerdings die Maskenpflicht.

Hitzige Debatte über fehlende Parlamentsbeteiligung

Die Oppositions-Fraktionen des Landtages hatten wenig für die Vorab-Berichterstattung während des Plenums übrig. Sie kritisierten, dass Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) es versäumt habe, sich während der Debatten im Landtag ausführlich zu den konkreten Plänen zu äußern.

FDP-Chef Stefan Birkner forderte deswegen am Mittwoch die Unterrichtung und kritisierte: „Es ist ein absolutes Unding, dass wir die Landesregierung immer wieder an die Beteiligung des Parlaments erinnern müssen.“ Stefan Birkner ging dabei vor allem den Ministerpräsidenten an, dessen Respekt für das Parlament „gleich Null“ sei.

Auch Helge Limburg, Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen, zeigte sich aufgebracht und bezeichnete die bisherigen Äußerungen des Ministerpräsidenten als „dünne Suppe“. Gerade bei den massiven Einschränkungen der Grundrechte sei es dringend notwendig, das Parlament zu beteiligen.

In der Vergangenheit hatten die Fraktionen bereits öfter kritisiert, dass die Abgeordneten zu spät über die neuen Regeln informiert wurden.

„Ich sehe keine andere Möglichkeit mehr diesem Vorgehen einen Riegel vorzuschieben“, sagte Klaus Wichmann ( AfD), der ebenfalls eine Unterrichtung forderte.

Landesregierung äußert sich nicht zu geplanten Lockerungen

Weil Ministerpräsident Stephan Weil zunächst nicht im Saal war, wollte sich Innenminister Boris Pistorius ( SPD) zu den Plänen der Landesregierung äußern. Allerdings wurde er dann doch noch von dem Regierungschef zurückgepfiffen.

Stattdessen übernahmen die Parlamentarischen Geschäftsführer der Regierungsfraktionen die Diskussion. Jens Nacke ( CDU) verwies darauf, dass die Landesregierung nicht dazu verpflichtet sei, das Parlament über Pläne zu informieren, zu denen sie sich noch keine abschließende Meinung gebildet habe. Auch Wiard Siebels ( SPD) widersprach dem Antrag der Opposition ausdrücklich – und so musste die Landesregierung ihre Pläne nicht vor dem Parlament erklären.

Doch obwohl sich SPD und CDU während der Sitzung für die Landesregierung einsetzten, ist am Rande des Plenums doch auch eine Enttäuschung zu vernehmen. Man sei wenig begeistert über die Veröffentlichung der Lockerungen. Der „Herbstplan“ sei bisher erst unter den Kabinettsmitgliedern diskutiert worden, habe es aber auch noch nicht in die Regierungsfraktionen geschafft, erfuhr die NP aus CDU-Kreisen.

