Neue Corona-Verordnung in Niedersachsen: Diese Regeln sieht der Entwurf vor

Hannover

Niedersachsens Landesregierung verabschiedet sich in weiten Teilen von der Zahl der Neuinfektion – das zumindest sieht der Entwurf für die neue Corona-Verordnung vor, der der NP vorliegt. Künftig sollen vielmehr drei Warnstufen und die von Bund und Ländern vereinbarte drei-G-Regel Maßstab für die Pandemiebewältigung sein.

Jörg Mielke, Chef der Staatskanzlei, machte am Mittwochmorgen im Sozialausschuss deutlich: „Es geht weiterhin im die Eindämmung des Infektionsgeschehens zur Verhinderung neuer Wellen.“

Der Entwurf sieht vor, dass grundsätzlich Mund-Nasen-Bedeckungen, Hygienekonzepte und Abstandsregeln gelten. Darüber hinaus ist der Inzidenzwert 35 für die drei-G-Regel entscheidend. Hat ein Landkreis die Inzidenz überschritten, muss eine Allgemeinverfügung verhängt werden. Dann müssen bei Veranstaltungen mit bis zu 1000 Menschen in geschlossen Räumen, Restaurantbesuchen, Hotelaufenthalten, der Inanspruchnahme von körpernahen Dienstleistungen und im Fitnessstudio Nachweise über Impfung, Genesung oder einen negativen Test vorgelegt werden.

Zwei-G-Regel in Diskos?

Der Entwurf sieht zudem strengere Regeln für Zusammenkünfte vor, bei denen es in der Vergangenheit zu Infektionen kam. So müssen Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Teilnehmenden von den Behörden genehmigt werden. Auch Diskotheken, Clubs und Shisha-Bars unterliegen demnach strengen Auflagen: Die Kapazität darf nur maximal zu 50 ausgelastet sein. Zudem haben die Betreiberinnen und Betreibe die Möglichkeit, von einer zwei-G-Regel Gebrauch zu machen und lediglich Geimpfte und Genesene einzulassen.

Regierungssprecherin Anke Pörksen verwies am Morgen in Hannover darauf, dass es künftig nur noch eine Pandemie der Ungeimpften sei. „Wir hoffen, dass es keine zu dramatische Entwicklung bei den nicht Geimpften geben wird.“

Kindertageseinrichtungen und Schulen sollen unter Hygienregeln und Tests möglichst lange geöffnet bleiben. Bei infektionsbedingten Anordnungen sollen laut Entwurf möglichst Maßnahmen verhängt werden, „die ein Aufrechterhalten des jeweiligen Betriebs ermöglichen“.

Entscheidend für diese weitreichenden Lockerungen ist die steigende Impfquote. Derzeit haben 66,2 Prozent in Niedersachsen ihre Erstimpfung erhalten, 58,5 Prozent sind vollständig geimpft. Jörg Mielke betonte, dass dies Einschränkungen nur noch schwer zulasse.

Land setzt auf Warnstufen

Konkret findet sich die Impfquote als Maßstab allerdings nicht in der Verordnung wieder. Das Land setzt dagegen auf Warnstufen, die durch drei Leitindikatoren – Inzidenz, Hospitalisierung und Intenstivbetten – festgelegt werden. Werden zwei der Inidkatoren überschritten, sollen die Kommunen und Landkreise laut Verordnung eine Allgemeinverfügung verhängen.

Die erste Warnstufe gilt von einer Inzidenz über 35 bis 100. Darüber hinaus dürfen maximal sechs bis neun Menschen pro 100.000 Einwohnende in Krankenhäusern liegen oder maximal zwischen fünf und zehn Prozent der Intensivbetten ausgelastet sein. Die zweite Warnstufe beschreibt eine Inzidenz, die den Wert von 100 überschreitet und bis maximal 200 gilt. In dieser Zeit dürfen nicht mehr zwölf Menschen pro 100.000 Einwohnende in Krankenhäusern liegen oder nur bis zu 20 Prozent der Intensivbetten mit Corona-Erkrankten belegt sein. Die letzte Warnstufe beschreibt ein Szenario, in dem die Zahl der Neuinfektionen weiter drastisch steigt: Sie gilt, wenn die Inzidenz größer als 200 ist, mehr als 20 Prozent der Intensivbetten ausgelastet sind oder zwölf Menschen pro 100.000 Einwohnenden wegen Covid-19 in Krankenhäusern behandelt werden. Landesweit bedeutet das, dass rund 1200 Betten belegt sind.

Der Chef der Staatskanzlei erklärte im Sozialausschuss allerdings auch: „Die Warnstufen finden nur sehr eingeschränkte Bedeutung.“ Die Landesregierung werde entsprechende Maßnahmen ergreifen, sobald die zweite und dritte Warnstufe in weiten Teilen des Landes ausgelöst werden, heißt es in dem Entwurf.

Regelwerk soll ab dem 25. August gültig sein

Ob das Regelwerk so umgesetzt wird, ist derzeit noch unklar. Der Entwurf ging am Dienstagabend zur Abstimmung an die Verbände und Fraktionen, sie können bis Freitag Änderungswünsche vorlegen. Die neue Verordnung soll dann am kommenden Dienstag vorgestellt werden und am Mittwoch inkrafttreten.

Von Mandy Sarti