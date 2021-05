Neue Corona-Verordnung: Was sich für Freibäder, Baumärkte und Sportvereine ändert

Hannover

Seit Sonnabend ist die Region offiziell in der nächsten Lockerungsstufe: Das RKI meldete eine Inzidenz von 32,2, seit Dienstag liegt man damit stabil unter 50 – und die Regionsbehörde hat eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen.

„Die Testpflicht vor Betreten eines Geschäfts entfällt“, erklärte Regionssprecherin Christina Kreutz am Sonnabend. Die neue Regelung gilt ab heute. Sonntag entspannte sich die Infektionslage weiter, die Sieben-Tage-Inzidenz der Region sank auf 27,9. In Niedersachsen lag der Wert bei 23,1 – lediglich die Stadt Emden lag mit einer Inzidenz von 112,2 noch oberhalb der Schwelle zum Hotspot und der Landkreis Holzminden mit einer Inzidenz von 59,6 über der relevanten Schwelle für zahlreiche Lockerungen.

Welche weiteren Erleichterungen die Menschen zu erwarten haben richtet sich nach der neuen Landesverordnung, die am Sonntagabend veröffentlicht wurde und ab Montag gilt.

Präsenzunterricht in den Schulen

Das Kultusministerium teilte auf seiner Homepage mit, dass am Montag wegen der gesunkenen Infektionszahlen wieder der volle Präsenzunterricht in den Schulen beginne – bei einer stabilen Inzidenz unter 50. Der Minister habe die Schulen, Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigten per Rundbrief über die aktuellen Pläne informiert. Auch die Kitas gehen in den Regelbetrieb. Die Test- und Maskenpflicht für den Schulbesuch wird aufrechterhalten. Alle Schüler müssen zweimal in der Woche einen Corona-Test machen. In den Kitas sind freiwillige Tests geplant.

Welche Kontakte sind möglich?

Es dürfen sich jetzt maximal zehn Personen aus höchstens drei Haushalten treffen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht und nicht zusammen lebende Paare gelten als ein Haushalt. Vollständig geimpfte und genesene Personen zählen nicht.

Wie geht es in der Gastronomie weiter?

Die Innengastronomie darf wieder öffnen. Bei einer Inzidenz über 50 bleibt es drinnen und draußen bei dem Testerfordernis, draußen muss allerdings keine Maske getragen werden. Auch zwischen 35 und 50 müssen Gäste im Innenbereich einer Gastronomie noch einen negativen Testnachweis vorzeigen (wenn sie nicht vollständig geimpft oder genesen sind). Im Außenbereich fällt die Testpflicht unter 50 weg, im Innenbereich unter 35.

Sind jetzt wieder Großveranstaltungen möglich?

Der gesamte Veranstaltungsbereich ist entsprechend dem Stufenplan geregelt worden. Dadurch sind unterhalb einer Inzidenz von 35 – mit Genehmigung – auch Großveranstaltungen wie Konzerte oder Zuschauer bei großen Sportveranstaltungen wieder möglich. Unterhalb einer Inzidenz von 50 können beispielsweise kleinere Sportvereine bereits bis zu 250 Zuschauer empfangen oder Musikveranstaltungen stattfinden. Bei Theatern und Kinos entfällt unterhalb der Inzidenz von 50 die bisherige Kapazitätsbeschränkung. Auch die sogenannte Schachbrettbelegung mit geringeren Abständen ist dann möglich.

Darf wieder getanzt werden?

Diskotheken, Bars und Clubs dürfen unter einer Inzidenz von 35 mit der Hälfte ihrer zulässigen Personenkapazität wieder öffnen – allerdings müssen alle Gäste einen negativen Test nachweisen (oder vollständige Impfung oder Genesung). Wie auch sonst in der Gastronomie sollten alle Kontaktdaten möglichst digital erfasst werden.

Was gilt im Tourismus?

Bei der Beherberung bleibt es unabhängig von der Inzidenz dabei, dass bei der Anreise und zweimal wöchentlich getestet werden muss (auch unter 35!). Dies gilt nicht für Menschen, die bereits vollständig geimpft oder genesen sind und nicht für Eigentümerinnen und Eigentümer von Ferienhäusern und -wohnungen, wohl aber für Dauercamper. Bei einer Inzidenz über 50 gilt in Hotels, Pensionen, Jugendherbergen etc. auch weiterhin eine Kapazitätsbeschränkung von 60 %, zwischen 35 und 50 dürfen bis zu 80 % belegt werden. Wird der Inzidenzwert von 35 bzw. von 50 dann wieder überschritten, so müssen die in diesem Zeitpunkt bereits begonnenen Nutzungsüberlassungen nicht beendet werden. Hoteleigene Schwimmbäder und Saunen dürfen für die eignen Gäste öffnen.

Wie lockern die Museen?

Die Testpflicht in Museen, Gedenkstätten etc. entfällt künftig unterhalb einer Inzidenz von 50. Die Kapazitätsbegrenzung bleibt aber bis zur Inzidenz von 35 bestehen.

Was ist mit Sport?

Während über einer Inzidenz von 50 Kontakt- und damit auch Mannschaftssport nur in Gruppen von bis zu 30 Kindern und Jugendlichen und auch nur draußen zulässig ist, dürfen bei Inzidenzen zwischen 35 und 50 auch Erwachsene wieder Kontakt- und damit auch Mannschaftssport drinnen wie draußen betreiben. Notwendig ist jedoch eine negative Testung der Erwachsenen (oder eine vollständige Impfung oder Genesung). Unter einer Inzidenz von 35 entfällt die Personenbegrenzung beim Kontaktsport. Kontaktfreier Sport in Gruppen ist mit Abstand bereits unterhalb der Inzidenz von 50 möglich.

Wie läuft es in Freibädern?

Unter einer Inzidenz von unter 50 gibt es in Freibädern keine Testpflicht mehr! In Hallenbädern bleibt sie bei einer Inzidenz zwischen 35 und 50 bestehen. Freibäder öffnen bereits bei einer Inzidenz unter 100, Hallenbäder erst unterhalb einer Inzidenz von 35. Gruppenangebote wie Schwimmkurse und Reha-Kurse sind durchgängig auch in Hallenbädern möglich.

Neue Regeln für Baumärkte

Baumärkte gelten künftig als Verkaufsstellen für die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs. Damit gilt hier auch oberhalb einer Inzidenz von 50 keine Testpflicht mehr.

Was ist mit Gottesdiensten?

Unter einer Inzidenz von unter 35 ist Gesang im Gottesdienst oder bei anderen religiösen Veranstaltungen wieder zulässig.

Dürfen Kinder wieder feiern?

Kindergeburtstage sind wieder möglich mit bis zu 10 Kindern bis einschließlich 14 Jahren.

Und Erwachsene?

Privat organisierte Feiern von Personen, die älter sind als 14 Jahre, sind nur im Rahmen der Kontaktbegrenzugen möglich.

Was ändert sich noch?

Touristische Busreisen sind wieder möglich. Alle noch nicht vollständig geimpften oder genesenen Fahrgäste einen negativen Testnachweis vorlegen, während der gesamten Fahrt eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Es wird auch empfohlen, das Abstandsgebot einzuhalten. Dies alles gilt nicht für Busreisen, die in einem anderen Bundesland starten und bei denen die dortigen Regelungen eingehalten werden.

Von NP