Neue Corona-Verordnung: Was gilt ab Montag in Niedersachsen?

Hannover

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen sinkt leicht: Am Sonntag lag die Sieben-Tages-Inzidenz bei 89,7. Eine Woche zuvor fiel der Wert mit 99,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen noch deutlich höher aus. Erklärtes Ziel ist aber eine Inzidenz von 50. Um dem näher zu kommen, haben Bund und Länder sich auf eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar entschieden. Ab Montag gelten in Niedersachsen deswegen neue Regeln.

Hat sich etwas an den Kontaktbeschränkungen verändert?

In Niedersachsen gilt weiterhin, dass sich ein Haushalt bloß mit einer weiteren Person treffen kann. Diese Person darf den Haushalt aber auch bei sich empfangen. Kinder unter drei Jahren sind von der Regel ausgenommen.

Gilt eine Ausgangssperre?

Nein, Bund und Länder haben sich gegen eine flächendeckende Ausgangssperre ausgesprochen. Allerdings können Kommunen in Niedersachsen eine Ausgangssperre verhängen, wenn sie der Überzeugung sind, dass dieses Maßnahmen bei der Senkung der Neuinfektionen helfen kann.

Darf ich künftig noch meine selbst genähte Maske tragen?

Selbstgenähte Masken sind künftig nur noch im Freien erlaubt, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. In Supermärkten und im öffentlichen Nahverkehr gilt die Pflicht, eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ebenso, beim Arztbesuch und allen anderen körpernahen Dienstleistungen. Bund und Länder sind davon überzeugt, dass diese deutlich besser vor einer Infektion mit der deutlich ansteckenderen Mutation schützen. Die Empfehlung ist daher, die medizinischen Masken auch an allen anderen Orten zu tragen.

In Bayern besteht die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Gilt das auch für Niedersachsen ?

Nein, Niedersachsens Landesregierung verweist darauf, dass man die sichereren FFP2-Masken tragen kann, normale OP-Masken, die deutlich günstiger sind, genügen allerdings auch.

Gibt es Ausnahmen für Kinder?

Kinder bis fünf Jahren unterliegen keiner Maskenpflicht. Sind sie zwischen sechs und 15 Jahren, sind allerdings verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Es genügt aber das selbst genähte Modell.

Bleiben Grundschulen geöffnet?

Grundschüler werden im Wechselmodell unterrichtet, allerdings können Erziehungsberechtigte sie von der Präsenzpflicht befreien. Das Szenario B gilt ebenso für Abschlussjahrgänge. Alle anderen Schüler lernen im Szenario C von zu Hause, es wird eine Notbetreuung angeboten.

Welche Regeln gelten zum Schutz der Bewohner von Alten- und Pflegeheimen?

Dort verschärft das Land die Maßnahmen. Künftig sind alle Pflegekräfte dazu verpflichtet, FFP2-Masken zu tragen. Daneben müssen alle dort Beschäftigten täglich einen Corona-Antigen-Test machen. So soll verhindert werden, dass sich das Virus in den Einrichtungen weiter ausbreitet. Diese Regel soll mindestens so lange aufrechterhalten werden, bis in den Heimen beide Impfdosen verabreicht wurden und von einer Immunisierung ausgegangen werden kann.

Können Gottesdienste noch stattfinden?

Gottesdienste großer christlicher, jüdischer und islamischer Gemeinschaften sind erlaubt, die Regeln für sie wurden nicht verändert. Anders ist das bei kleineren Gemeinschaften, sie müssen Veranstaltungen mit mehr als zehn Teilnehmenden künftig anmelden. Damit soll ein erhöhter Besucherandrang verhindert werden.

Sind Reisen derzeit noch erlaubt?

Bisher gibt es kein Reiseverbot. Allerdings ist angesichts der aktuellen Lage dringend von Reisen abzuraten.

Was muss bei der Einreise aus Risikogebieten beachtet werden?

Die Landesregierung hat die Quarantäneanordnung für Einreisende aus Risikogebieten erneut verschärft. Seit Samstag werden die Gebiete differenziert. Künftig wird in normale Risikogebiete, Hochinzidenzgebiete und Virusvarianten-Gebiete unterschieden. Wer aus Viriusvarianten-Gebieten einreist, ist dazu verpflichtet, 48 Stunden vor Einreise nach Deutschland einen Covid-19-Test zu machen. Diese Option ist für Reisende aus anderen Gebieten freiwillig, sie können sich auch direkt bei der Einreise testen lassen. Ab der Ankunft in Deutschland gilt eine zehntägige Quarantänepflicht. Diese kann aber vorzeitig durch einen negativen Covid-19-Test ab dem fünften Tag nach der Einreise beendet werden. Auf der Seite des RKI werden die Gebiete aufgelistet.

Von Mandy Sarti