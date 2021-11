Hannover

Die pandemische Lage könnte sich in Niedersachsen schnell weiter verschärfen: In Niedersachsens Landesgesundheitsamt wird derzeit die erste Probe auf die Omikron-Mutation überprüft.

Getestet wird der Abstrich von einem Mann aus dem Landkreis Wolfenbüttel, der von einer Reise aus Südafrika zurückgekehrt war und erste Symptome des Coronavirus zeigte. Antigen- und PCR-Tests fielen bereits positiv aus, teilte das Gesundheitsministerium in Hannover mit. In der laufenden Woche soll Klarheit darüber bestehen, ob die Virusvariante auch in Niedersachsen angekommen ist.

Laut Landesgesundheitsamt-Präsident Fabian Feil hatte der Mann nach seiner Rückkehr aus Südafrika nur Kontakt im häuslichen Umfeld. Alle im Haushalt wohnenden Menschen seien ebenfalls in Isolation.

Gesundheitsministerin wirbt fürs Impfen

„Das Auftreten dieser neuen Variante beunruhigt uns, gerade weil wir aus heutiger Sicht noch nicht genug über sie wissen“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Montag. Aufgrund der Möglichkeit, dass Omikron noch ansteckender sein könnte als Delta, sei es umso wichtiger, die Impflücke zu schließen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte sich angesichts der zuspitzenden Situation bereits am Sonntag für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Vor der Mutation hatte er diese noch angezweifelt, offenbar scheint sich die Situation aber auch unter den Politikerinnen und Politikern anzupassen. Zudem brachte er eine Ruhephase im neuen Jahr ins Spiel.

Grüne fordern vorgezogene Bund-Länder-Gespräche

Die Grünen im Landtag begrüßen die Äußerung des Landeschefs, fordern aber auch vorgezogene Bund-Länder-Gespräche. „Die alte und neue Bundesregierung und die Länder müssen schnell noch in dieser Woche an einen Tisch kommen und gemeinsam einen verbindlichen Kurs für alle festlegen“, sagte Fraktionschefin Julia Willie Hamburg. Dabei müsse es auch um schärfere Maßnahmen gehen.

„Jeden Tag, den die Politik zögert, sorgt für ein Eskalieren der Situation. Jeder Tag abwarten kostet zusätzliche Menschenleben.“ Daneben appelliert sie an die Landesregierung, jetzt konkrete Maßnahmen für die Warnstufe 3 festzulegen. Bisher ist diese zwar in der Verordnung vorgesehen, aber nicht mit Regeln verbunden.

Von Mandy Sarti