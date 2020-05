Neue Corona-Infektionen: Vorsicht mit dem Tempo

Berlin

Ein Ruck geht durch dieses Land. Er ist deutlich spürbar und wird jeden Tag stärker. Wohin er führt, wird sich zeigen. Fakt ist: Deutschland macht sich locker und rückt wieder ein wenig Richtung „Normalität“. Über die Intensität dieses Schrittes – oder der vielen kleinen – lässt sich jedoch streiten. Am lautesten schreien derzeit diejenigen, denen die Lockerungen gar nicht schnell genug gehen können. Die einen, weil sie an nichts glauben, was sie nicht sehen können – und sich alternative Fakten schaffen. Andere aus wirtschaftlicher Not heraus oder aus politischem Kalkül. Selbst Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, eigentlich nicht für schnelle Schritte bekannt, will sein Bundesland an die Spitze der Lockerungsbewegung katapultieren und Anfang Juni alle Schutzmaßnahmen für beendet erklären.

Mehr als 100 Corona-Infizierte in Frankfurt

Ganz ähnlich hat wohl auch ein Restaurantbetreiber in Leer gedacht. Obwohl es ja heißt, dass der Ostfriese gemeinhin lieber auf Sicht fährt, ging es dem Wirt offenbar nicht flott genug – und er ließ es gleich am Eröffnungsabend krachen. Die mindestens 18 Infizierten aus seinem Lokal sind nun, wie auch die mehr als 100 Fälle nach einem Frankfurter Gottesdienst, ein Hinweis, wie lang der Weg in die „Normalität“ noch sein wird – und eine Warnung, dass diejenigen, die zuviel Tempo machen, am Ende doch die Bremser sind.

Von Harald Thiel