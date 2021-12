Hannover

Von Mittwoch an gilt die 2-G-plus-Regelung. Das heißt auch geimpfte und genesene Menschen müssen einen aktuellen Corona-Test vorweisen, wenn sie beispielsweise in ein Café, ins Restaurant, zum Friseur, zur Kosmetik, ins Schwimmbad oder ins Fitness-Studio möchten. Das Problem: Vor den Testzentren bilden sich lange Schlangen, Termine für einen Corona-Test sind kurzfristig kaum mehr zu buchen.

Wer momentan keinen Termin mehr in einem der Testzentren bekommt oder sich aus Zeitgründen nicht in eine Schlange stellen kann, der kann beim Friseur oder im Café auch ein eigenes Schnelltest-Set mitbringen und den Test dort unter Aufsicht machen. Das regelt die niedersächsische Corona-Verordnung vom 23. November unter § 7 Testung. „Im Fall eines Selbsttests nach Satz 1 Nr. 3 ist der Test von der Besucherin oder dem Besucher unter Aufsicht der oder des der Schutzmaßnahme Unterworfenen oder einer von ihr oder ihm beauftragten Person oder der Person nach Satz 3 Nr. 3 durchzuführen“ heißt es in der Verordnung.

Test vor der Tür machen

Der Selbsttest müsse, so präzisiert eine Sprecherin des niedersächsischen Sozialministeriums, vor dem Betreten der Einrichtung, des gastronomischen Betriebs oder des Veranstaltungsorts durchgeführt werden und vor Ort unter Aufsicht einer dafür abgestellten Person der Einrichtung stattfinden. Im Falle eines positiven Testergebnisses müsse die Betreiberin/der Betreiber den Zutritt verweigern und sofort das örtlich zuständige Gesundheitsamt über das Ergebnis der Testung informieren.

Auch Manuela Härtelt-Dören, Landesinnungsmeisterin im Friseurhandwerk, bestätigt, dass Stand Dienstagnachmittag Selbsttests unter Aufsicht der Friseure und ihrer Mitarbeiterinnen zulässig seien. Die Kunden und Kundinnen müssten sich allerdings „vor dem Salon testen“ und diesen Test dann den Mitarbeitern zeigen. Das sei schon eine gewisse Erleichterung, sagt Härtelt-Dören. Die Innung hatte befürchtet, dass nur von geschultem Personal abgenommene Tests gelten sollten. Aber auch so habe die Verunsicherung der Kunden zu Absagen geführt. „Das Telefon glüht heute“, sagt sie. Die Friseure fürchten durch die neue Regelung nicht mehr voll ausgelastet zu sein und wieder Mitarbeiterinnen in die Kurzarbeit schicken zu müssen.

Test beim Arbeitgeber möglich

Eine andere Möglichkeit, an das begehrte Testzertifikat zu kommen, ist der Arbeitgeber. Dieser kann bei seinen Mitarbeitenden einen Selbsttest unter Aufsicht durchführen und bei einem negativen Testergebnis ein entsprechendes Zertifikat aushändigen. Dieses Zertifikat könne dann genauso wie das Zertifikat einer Teststation beispielsweise für die Vorlage bei Dienstleistern oder für Veranstaltungsbesuche genutzt werden. Auch hier gilt: Das Zertifikat darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Von Britta Bielefeld und Christiane Böhm