Der Netzbetreiber Tennet will in der Nordsee eine Art gigantische Mehrfachsteckdose installieren, um Windstrom schneller und kostengünstiger an Land zu bringen. Weil Wilhelmshaven einer von drei Anlandepunkten ist, sieht Niedersachsens Energieminister Olaf Lies große wirtschaftliche Chancen für die Küstenstadt.