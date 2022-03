Hannover

Das Spitzmaulnashorn-Weibchen Sany im Zoo Hannover lebt nicht mehr. Die Dickhäuterin, bei Pflegern wie Besuchern gleichermaßen beliebt, starb am Montag im Alter von 33 Jahren. Sie hatte nach Angaben des Tierparks zuvor schon Anzeichen von Unwohlsein gezeigt. „Analysen von Blutproben ergaben sehr hohe Nierenwerte“, sagt Zoo-Veterinär Viktor Molnár. Eine Behandlung mit Medikamenten habe keine Besserung gebracht.

30 Jahre in der Afrikalandschaft Sambesi

Sany kam 1992 aus Tschechien nach Hannover und gehörte gemeinsam mit ihrem damaligen Partner, dem Bullen Kifaru, zu den ersten Bewohnern der damals neuen Afrikalandschaft Sambesi. Mit Kifaru hatte sie dreimal Nachwuchs, zuletzt allerdings bereits im Jahr 2001.

Das damalige Jungtier war das letzte, das im Tierpark in der Eilenriede zur Welt kam. Danach unternahm der Zoo mehrere Zuchtversuche mit wechselnden Bullen sowie mit einem speziellen, eigens für Rhinozerosse entwickelten Verfahren zur künstlichen Befruchtung. Sie blieben sämtlich erfolglos. Ironie der Geschichte: Nachdem Kifaru aus Hannover ins englische Chester gewechselt war, entdeckte er dort die Lust an der Arterhaltung wieder und wurde Vater.

Zoo strebt weiter Zuchtversuche an

Vor fünf Jahren kam der Bulle Kito aus dem dänischen Ebeltoft in den Zoo, wobei es mit ihm zum Schluss keine Zuchtversuche mehr gab. „Die beiden waren einander freundschaftlich verbunden“, sagt Zoo-Sprecherin Simone Hagenmeyer. Kito lebt nun vorerst als Einzelgänger, was die Tiere in freier Wildbahn aber auch außerhalb der Paarungszeit sind. „Wir suchen aber in Absprache mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm nach einer neuen Partnerin“, erklärt Hagenmeyer.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spitzmaulnashörner leben in Afrika südlich der Sahara. Seit 1970 hat ihr Bestand vor allem durch Wilderei – das zermahlene Horn gilt in einigen asiatischen Ländern als Potenzmittel und wird teuer bezahlt – um 96 Prozent abgenommen. Mittlerweile hat er sich leicht erholt und wurde 2019 wieder auf rund 5.600 Tiere geschätzt. Trotzdem sind die Dickhäuter vom Aussterben bedroht.

Von Bernd Haase