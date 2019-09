Nach der Festnahme von Frank N.: Die Pressekonferenz der Polizei

Göttingen

Die Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft beginnt in wenigen Minuten. Auf dem Podium sitzen Gerd Lewin, Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Göttingen, Leitender Polizeidirektor Thomas Rath, Leiter der Polizeiinspektion (PI) Göttingen, Kriminaldirektor Thomas Breyer, Leiter Zentraler Kriminaldienst PI Göttingen, Oberstaatsanwalt Frank-Michael Laue, Staatsanwaltschaft Göttingen.

Frank N. ist dringend verdächtig, am Donnerstagmittag im Göttinger Ortsteil Grone zunächst eine 44-jährige Frau auf offener Straße getötet zu haben. Zudem soll er eine weitere Frau lebensbedrohlich verletzt und zwei weitere Passanten angegriffen haben. Die Frau ist inzwischen gestorben. Frank N. wurde nach einer spektakulären Flucht am späten Samstagabend in Göttingen festgenommen.

Der Ticker:

14.15 Uhr:

Freitag gegen 22.05 Uhr meldeten sich Zeugen, die Frank N. In einem Schnellrestaurant in der Weender Straße. Der normale Streifendienst wurde hingeschickt, die Frank N. trotz des Widerstandes zu Boden brachte und festnahm.

14.12 Uhr:Der Täter wurde von einem Bahnmitarbeiter im Zug in Elze erkannt. Er alarmierte die Polizei und schloss Frank N. Im Abteil ein. Der flüchtete durch das Zugfenster, das er eingeschlagen hatte.

Keine Chance, den Täter dingfest zu machen, so die Polizei.

In Hannover meldete sich N. bei einem Anwalt und bat um rechtlichen Beistand. Der Anwalt lehnte ab.

14.10 Uhr:

Ein Beamter wollte einen Verdächtigen Mann in Weende kontrollieren. Der hielt trotz Aufforderung nicht an. Der Polizist habe daraufhin drei Signalschüsse abgegeben, um Kollegen zu alarmieren. Der Verdächtige konnte gestellt werden, war aber nicht der Täter.

14.05 Uhr:

Der Beschuldigte leistete erheblichen Widerstand bei der Festnahme und verletzte einen Beamten, teilt Lewin mit.

14.00 Uhr:

Die PK hat begonnen.Die Polizei teilt mit, dass inzwischen ein weiteres Opfer gestorben ist.

Von Peter Krüger-Lenz