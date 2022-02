Nach dem Sturm: Welche Versicherung reguliert meinen Schaden?

Kiel/Lübeck

Der Wintersturm „Zeynep“ hat nach einer ersten Schätzung versicherte Schäden von über 900 Millionen Euro verursacht. Der Sturm sei der intensivste seit „Kyrill“ im Jahr 2007 gewesen, teilte die auf Versicherungsmathematik spezialisierte Unternehmensberatung Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) am Samstag in Köln mit. Die höchste Windgeschwindigkeit wurde demnach mit 162 Stundenkilometern am Leuchtturm „Alte Weser“ in der Deutschen Bucht erreicht.

„Für Deutschland gehen wir von versicherten Schäden von über 900 Millionen Euro aus“, sagte MSK-Geschäftsführer Onnen Siems. Die versicherten Schäden des vorangegangenen Sturms „Ylenia“ hatte das Unternehmen bereits auf 500 Millionen Euro geschätzt.

Kaum Sturmauswirkungen im Süden

Versicherte Schäden sind ausschließlich die Schäden, die am Ende auch von einem Versicherer übernommen werden. Die Gesamtschäden sind bei Stürmen und anderen Naturkatastrophen in aller Regel höher, zum Teil ganz erheblich.

Im Unterschied zu „Kyrill“ traf „Zeynep“ die Südhälfte Deutschlands kaum. Südlich einer Linie von Saarbrücken bis Nürnberg seien die Auswirkungen gering, wie es in der Mitteilung der Unternehmensberatung weiter hieß. „Kyrill“ hatte noch sehr viel höhere versicherte Schäden verursacht, in heutigen Werten waren es nach Angaben von MSK über drei Milliarden Euro.

Welche Versicherung übernimmt welche Schäden?

Eine Gebäude- oder Hausratversicherung deckt Schäden am und im Wohnhaus durch Stürme, ab. Aber was ist eigentlich mit dem restlichen Grundstück? „Der Garten ist Bestandteil des Grundstücks und alle mit dem Boden fest verbundenen Sachen sind entsprechend abgesichert.“ Das erklärt Oliver Hauner, Leiter Sachversicherung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). So sind Schäden etwa an Terrassen, verankerten Schaukeln und fest installierten Leuchten über die Wohngebäudeversicherung abgedeckt.

„Auch Aufräumungskosten, die entstehen, weil beispielsweise Bäume weggeräumt werden müssen, sind hier mitversichert“, so Hauner. Müssen Pflanzen erneuert werden, hängt es vom Vertrag, ob und in welchem Umfang die Kosten übernommen werden.

Was gilt für Schuppen, Garagen und Pools?

Ein Gartenschuppen, Carport, Garten- und Gewächshäuser etc. können zusätzlich über die Wohngebäudeversicherung mit Elementardeckung geschützt werden. Pools sind über beide Policen abgedeckt. Mobile Becken gelten als Hausrat, fest verbaute zählen zur Wohngebäudeversicherung.

Auch Garagen auf dem Grundstück sind entsprechend mit versichert, denn sie gelten als Nebengebäude. Auch darin untergestellte Gegenstände wie Rasenmäher, Fahrräder und das Werkzeug sind entsprechend versichert.

So werden Sturmschäden am Auto reguliert

Schäden am parkenden Auto übernimmt jede Teilkaskoversicherung. Handelt es sich aber um Unfallschäden aus dem laufenden Straßenverkehr, brauchen Sie eine Vollkaskoversicherung. Jedoch gibt es noch viele Details, die je nach Schadensfall variieren.

Von RND/dpa/axl