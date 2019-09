Peine

Die Sperrung der Autobahn 2 zwischen Hannover und Braunschweig ist am Donnerstagnachmittag wieder aufgehoben worden. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, sind zwei Fahrbahnen in Richtung Berlin wieder befahrbar. Die Fahrbahn in Richtung Hannover war bereits am Mittwochnachmittag wieder freigegeben worden.

Zwei Unfälle bei Peine

Vier Lastwagen, darunter der Gefahrguttransporter, waren am Dienstagmorgen an dem Zusammenstoß in Richtung Berlin beteiligt. Vier Fahrer wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer. Der Verkehr staute sich kilometerweit. Dabei trug sich ein weiterer Unfall zu, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Ein beteiligter Lkw kippte dabei um und beschädigte die Fahrbahn laut Polizeiangaben so schwer, dass sie neu asphaltiert werden müsse. Die Reparaturen an der Fahrbahn werden voraussichtlich ebenfalls bis zum Nachmittag dauern.

Zur Galerie Bei einem Unfall mit vier Lastwagen auf der Autobahn 2 zwischen Peine und Braunschweig ist Salpetersäure ausgetreten.

Einer der Lastwagen geriet in Brand, die Feuerwehr löschte das Feuer. Durch die austretende Salpetersäure bildeten sich Dämpfe. Für die umliegenden Gemeinden bestand keine Gefahr. Insgesamt 36 Menschen, darunter Polizisten, Feuerwehrleute, Lkw-Fahrer und Pressevertreter mussten dekontaminiert und in Krankenhäuser gebracht werden. „Weil sie in die Schadstoffwolke geraten waren, mussten sie in einem Spezialfahrzeug vor Ort entkleidet werden und duschen“, erläuterte ein Feuerwehrsprecher. Ins Krankenhaus wurden sie anschließend gebracht, um präventiv den Gesundheitszustand festzustellen.

Im Video: Schwerer Unfall mit Gefahrguttransporter auf der A2

So gefährlich ist Salpetersäure

Salpetersäure (HNO3) ist eine farblose, stark riechende Flüssigkeit und wirkt stark ätzend. Bei Hautkontakt können schwer heilende Wunden entstehen. Mit anderen Stoffen kann Salpetersäure heftige Reaktionen auslösen. Bei Berührung mit brennbaren Stoffen besteht Feuergefahr.

Von RND/dpa