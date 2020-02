Birkner: Zahlreiche Parteiaustritte auch in Niedersachsen

Hannover

Am Tag nach dem Thüringer Desaster findet Niedersachsens FDP-Chef Stefan Birkner klarere Worte für seinen Parteifreund Thomas Kemmerich als noch am Mittwoch. Er würde die Auflösung des thüringischen Landtages „ausdrücklich begrüßen, es war ein Fehler, dass Kemmerich sich in dieser Konstellation überhaupt zur Wahl gestellt und die Wahl zum Ministerpräsidenten angenommen hat“.

Es sei nicht akzeptabel, dass ein FDP-Kandidat mit den Stimmen der AfD in das Amt gewählt würde und deswegen sei es „konsequent und auch richtig, diesen Fehler zu korrigieren“.

Ein Fehler, der in Niedersachsen schmerzt, auch hier sei man mit zahlreichen Parteiaustritte konfrontiert, räumt Birkner ein. Dass sich nun Parteichef Christian Lindner der Vertrauensfrage stellen wolle, findet er richtig – hat aber auch keinen Zweifel, dass dieser dieses Vertrauen bekommt. Birkner: „Meines hat er.“

In Schutz nimmt er auch Bundesvize Wolfgang Kubicki, der nach der Erfurter Wahl noch vom „großen Erfolg“ geredet habe. Dieser habe „ja heute ein ergänzendes Statement gegeben“ und Neuwahlen begrüßt. Er würde niemanden kritisieren wollen, der sich in seinen Ansichten weiterentwickeln würde.

Von Petra Rückerl