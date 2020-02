Nach Sturm „Yulia“: Umgestürzte Bäume behindern Verkehr im Harz

Herzberg/Goslar

Sturm „Yulia“ hat in Niedersachsen in der Nacht zum Montag keine großen Spuren hinterlassen. Laut Polizeisprecherin gab es keine größeren Schäden. Allerdings kommt es in einigen Regionen zu Verkehrsbehinderungen. So musste im Harz mehrere Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. Laut Verkehrs-Management-Zentrale ist unter anderem die L517 am Okerstausee gesperrt. Außerdem betroffen sind die B498 in Goslar, die B4 bei Bad Harzburg und die L521 bei Herzberg. Im Oberharz wird grundsätzlich davor gewarnt, die Straßen zu befahren.

Frau bei Werningerode von Baum erschlagen

Wie wichtig es ist, die Warnungen ernst zu nehmen, zeigt tragischer Unfall, der sich am Sonnabend bei Wernigerode ereignete: Laut Polizei starb eine 63 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Höxter ( Nordrhein-Westfalen), als sie von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. Die Frau, die mit ihrer Familie unterwegs gewesen sei, sei noch im Wald ihren schweren Verletzungen erlegen.

Die Kriminalpolizei ermittle, hieß es. „Wir warnen ausdrücklich davor, die Wälder des Harzes zu betreten“, sagte eine Sprecherin des Lagezentrums. Immer wieder würden sich Ausflügler trotz dringlicher Warnungen der Behörden in Gefahr begeben. So auch am Wochenende.

Sturm entwurzelt Bäume in Hannover

Auch in Hannover hat der Sturm Bäume entwurzelt. Im Stadtteil Waldhausen stürzte ein Baum auf ein parkendes Auto. In Wettbergen richtete eine entwurzelte Fichte gleich in drei Gärten Schäden an. In Göttingen wurde durch Starkregen eine Straße überschwemmt.

Für Montag rechneten die Meteorologen zunächst mit schwachem Wind und milden Temperaturen bis 10 Grad Celsius, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienst (DWD) sagte. Tagsüber bleibt es bedeckt und von der Ems her kann es Regen geben.

Schneit es in Niedersachsen ?

Im Nordosten Niedersachsens kann es dann am Abend zu Schneefällen kommen. An der Nordsee und in den Mittelgebirgen wird der Wind zudem stärker.

Am Dienstag müssen sich die Menschen in Niedersachsen schon auf die Auswirkungen des Sturmtiefs „Zehra“ einstellen. Vor allem in Nordfriesland kann es zu orkanartigen Böen mit Windstärke 11 kommen, die dann Richtung Süden weiterziehen. Die Temperaturen bleiben mild – bei Höchstwerten von 10 Grad.

Sturmböen führen zu Behinderungen im Bahnverkehr

Von RND/dpa/ewo