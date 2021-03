Was geschieht nach dem Stopp der Osterruhe nun in Niedersachsen? Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) stellte am Mittwochnachmittag klar, dass es sich bei der Regelung um einen entscheidenden Bestandteil der Beschlüsse gehandelt habe. Er appelliert nun an die Menschen, sich freiwillig einzuschränken. Zudem solle auf jede nicht notwendige Mobilität verzichtet werden.