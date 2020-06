Nach Massen-Ausbruch: Weiteres Göttinger Pflegeheim von Corona betroffen

Göttingen

Eine weitere Einrichtung der Altenpflege in Göttingen ist von Covid-19 betroffen. Eine Mitarbeiterin des Altenpflegeheimes Alt-Bethlehem hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Ansteckung hat Heimleiterin Cornelie Bodeshinsky auf Anfrage des Göttinger Tageblatts bestätigt. „Das ist richtig. Wir haben einen Fall“, sagte sie.

Der Vorstand der Einrichtung, Ralph Geising, informiert darüber, dass jetzt alle Mitarbeiter und Bewohner auf den Virus getestet würden. Das solle so schnell wie möglich geschehen, geplant ist der Dienstag. „Unser Haus ist derzeit geschlossen. Wir können keine Besucher empfangen“, sagt Geising. Er führt weiter aus: „Genaueres kann ich im Moment nicht sagen Wie wir weiter vorgehen, hängt vom Ergebnis der Tests ab.“ Betroffen ist auch die Kurzzeitpflege, die im Altenpflegeheim Alt-Bethlehem angeboten wird.

Das benachbarte „Bethe-Haus“ ist nicht betroffen

In der 1870 erbauten Villa, die 1977 durch einen Anbau erweitert worden ist, werden 60 Bewohner betreut und gepflegt. Bislang ist das Haus ungeschoren durch die Corona-Krise gekommen. Träger des Altenpflegeheimes ist das Evangelische Stift Alt- und Neu-Bethlehem. Die Villa in der Oberen Karspüle ist das Stammhaus der Stiftung. Die erwarb 1994 ein benachbartes Grundstück mit dem sogenannten „Bethe Haus“ und bietet seither auch ein Service-Wohnen an. Das „Bethe-Haus“ ist allerdings nicht von der Schließung betroffen.

Nach bisherigen Einschätzungen des Göttinger Krisenstabs hatte es jüngst im Zusammenhang mit mehreren Familienfeiern eine Corona-Infektion im Göttinger Altenheim Pro Seniore am Friedländer Weg gegeben. Ein Mitarbeiter hatte sich angesteckt und sich nach Bestätigung der Erkrankung selbst unter Quarantäne gestellt. Inzwischen sind alle Mitarbeiter und Bewohner durchgetestet worden. Das Ergebnis: „Ein infizierter Bewohner”, so die Leiterin des Krisenstabs, Petra Broistedt. Der Patient sei separiert worden. „Der Regelbetrieb im Haus läuft weiter”, so Pro-Seniore-Sprecher Peter Müller. Auch ein Seniorenheim in Hedemünden, das „Haus der Heimat“, soll durchgetestet werden.

Wo sich die Mitarbeiterin des Altenpflegeheimes Alt-Bethlehem angesteckt haben könnte, ist nicht bekannt.

Von Ulrich Meinhard