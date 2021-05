Niedersachsens Landesregierung will in ihrer neuen Verordnung Öffnungsschritte einbauen. Ein Schritt, den die FDP in Niedersachsen begrüßt. Im NP-Interview zeigt sich Fraktionsschef Stefan Birkner überzeugt, dass die Pläne nicht ausreichen und fordert eine langfristige und berechenbare Strategie für die kommenden Monate.