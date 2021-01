Hannover

Mit Beginn der kommenden Woche soll in Niedersachsen die Briefkampagne zum Impfen starten. Dabei sollen Menschen, die älter als 80 Jahre sind, per Post über den Ablauf und die Terminvergabe informiert werden. Insgesamt sollen rund 210.000 Haushalte angeschrieben werden. Zuvor hatte das Vorgehen des Sozialministeriums bei der Briefkampagne allerdings für Wirbel gesorgt.

Denn statt auf die Daten des Einwohnermeldeamtes zu setzen, beauftragte das von Ministerin Carola Reimann ( SPD) geführte Haus den Postdienstleister DHL, unter Nutzung unvollständiger Adresslisten der Deutschen Post entsprechende Haushalte anzuschreiben. Die Kosten beliefen sich auf rund 28.000 Euro zuzüglich Porto und Mehrwertsteuer.

Anzeige

Ministerium hofft auf Unterstützung durch Kommunen

Das Ministerium verteidigte den Weg und verwies darauf, dass man die 409 Meldebehörden während der Pandemie nicht zusätzlich belasten wollte. Zudem sei der Zugriff auf die Informationen datenschutzrechtlich nicht zulässig. Beim Versand mit DHL stellten sich diese Probleme nicht.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Donnerstag zeigte sich das Haus von Carola Reimann dann aber zurückhaltender. „Das Sozialministerium würde sich sehr freuen, wenn die Kommunen die Informationen zum Start der Terminvergabe in den Impfzentren zusätzlich lokal über eigene Anschreiben an alle bei ihnen lebenden über 80-Jährigen kommunizieren würden“, hieß es in einer Pressemitteilung.

Koalitionspartner übt Kritik

Uwe Schünemann ( CDU) hatte noch am Vortag kritisiert, dass es „abwegig“ sei, die Post in dieses Verfahren einzubeziehen. „Es muss kein zusätzliches Geld ausgegeben werden, wenn unsere Kommunen mit ihrer Expertise helfen können.“ Obendrein könne man so sicherstellen, dass alle Menschen erreicht werden.

FDP-Chef Stefan Birkner kritisierte die Landesregierung scharf: „Durch einen zweiten Versand über die Kommunen verschlimmbessert das Sozialministerium die Situation gerade nur, denn es dürfte die Senioren nachhaltig verwirren und kostet zusätzlich viel Geld und Ressourcen.“ Er machte deutlich, dass die „Panne“ systematisch für das Sozialministerium sei und forderte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) auf, die Pandemiebekämpfung zur Chefsache zu erklären.

Von Mandy Sarti