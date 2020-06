Nach Infektion in Leer: Grünen-Abgeordnete Meta Janssen-Kucz fürchtet zweiten Shutdown

Hannover

Meta Jannsen-Kucz sitzt für die Grünen im Landtag. Ihren Wahlkreis hat sie in Ostfriesland. Mit der NP spricht sie darüber, was die Infektionswelle in Leer für Auswirkungen auf die Region hat und was die Landesregierung aus dem Fall lernen kann.

Frau Janssen-Kucz, Sie sind als Kommunalpolitikerin auch in Leer unterwegs. Wie ist ihr Eindruck vom Infektionsgeschehen?

Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation. Das Gesundheitsamt und alle Sozial-und Ordnungsbehörden arbeiten auf Hochtouren, um schnell und zügig die Kontakte nachzuvollziehen. Aber die Infektionswelle hat zu einer großen Verunsicherung geführt. Inzwischen haben wir mehr als 200 Menschen in Quarantäne geschickt. Das bedeutet, dass fast jeder einen Menschen kennt, der sich entweder infiziert hat oder als Verdachtsfall eingestuft wurde. Deswegen begrüße ich die öffentliche Kommunikation hier sehr, die Bürgerinnen und Bürger werden umgehend informiert, das ist wichtig. Aber die Situation hat natürlich immense Auswirkungen. Einzelne Betriebe können nicht mehr arbeiten, eine Gemeindeverwaltung musste vorerst geschlossen werden. Der Landrat befindet sich in Quarantäne und aus Angst vor einer Infektion, aber auch vor einer 14-tägigen Quarantäne wollen viele kommunale Mandatsträger verständlicherweise nicht an den politischen Sitzungen teilnehmen. Das sorgt für große Unsicherheit.

Meta Janssen-Kucz, Landtagsabgeordnete der Grünen Quelle: privat

Der Infektionsfall in dem Restaurant hat zu einer bundesweiten Diskussion über die Öffnungen geführt. Denken Sie die Landesregierung hat die Lockerungen zu voreilig vorgenommen?

Sie waren nicht unbedacht und angesichts der geringen Infektionszahlen auch vertretbar. Allerdings wurden sie meiner Meinung nach überstürzt. Die Last liegt auf den Kommunen, die häufig nur wenige Tage, meistens nur samstags und sonntags, Zeit hatten, um die Änderungen der Landesregierung umzusetzen. Es fehlt an einer klaren Kommunikation und einheitlichen Regelungen. Es braucht nun mal Vorlauf, um einen neuen Alltag mit dem Virus zu gestalten.

Das heißt, die Landesregierung hätte intensiver mit den Kommunen zusammenarbeiten müssen?

Eindeutig. Vor allem die Debatte über die Hygienekonzepte macht mich wütend. Die Landesregierung hat die Zuständigkeit einfach auf die Einrichtungen, Verbände und Selbstständige abgewälzt und am Ende sollten ihre Konzepte von Gesundheitsämtern der Kommunen genehmigt und kontrolliert werden. Ein einheitliches Vorgehen war überhaupt nicht zu erkennen. Und jetzt sehen wir anhand des Falls in Leer, was das bedeutet. Unter Zeitdruck passieren Fehler, deswegen hätte die Landesregierung die Lockerungen mit Bedacht umsetzen und sich auch mehr Zeit lassen müssen.

„ Virus ist eben nicht weg“

Die Lockerungen suggerieren auch ein gewisses Gefühl von Normalität. Auf den Straßen und in den Parks kann man immer mehr größere Gruppen beobachten, obwohl das Virus noch immer eine akute Gefahr darstellt. Vermittelt die Landesregierung den falschen Eindruck?

Ich kann den Druck der Wirtschaft verstehen. Ich ärgere mich aber sehr darüber, dass die Landesregierung die gesamtgesellschaftliche Entwicklung nicht im Blick hat. Das Virus ist eben nicht weg. Wenn wir die Lockerungen nicht mit Bedacht angehen, werden wir auf einen zweiten Shutdown zusteuern. Und das ist gefährlich, weil die Akzeptanz bei den Menschen sinkt. Der erste Schrecken ist abgeklungen. Problematisch ist dabei auch, dass den Menschen durch die vielen Verordnungen nicht mehr klar ist, was eigentlich wirklich erlaubt ist, das führt zu leichtsinnigem Verhalten und einer Gefährdung der Mitmenschen.

Inzwischen gibt es mehrere Hotspots für das Virus in Niedersachsen. Vor allem Betriebe sind von einer schnellen Ausbreitung betroffen. Was können wir daraus lernen?

Das endlich anders und mehr getestet werden muss. Es darf nicht länger sein, dass nur bei Symptomen getestet wird. Denn bleiben wir bei der bisherigen Strategie der Landesregierung, riskieren wir weitere große Infektionsherde im Land. Außerdem bin ich der festen Überzeugung, dass der Kurs nicht länger auf Zustimmung in der Bevölkerung trifft. Deswegen müssen wir sofort flächendeckend damit anfangen, medizinisches, pflegerisches und pädagogisches Personal regelmäßig zu testen. Diese Kontrolle ist entscheidend, um Menschenleben zu retten und tatsächlich weitere Lockerungen vorzunehmen. Ich sehe da bei Ministerpräsident Stephan Weil und Gesundheitsministerin Carola Reimann in diesem Punkt eine gewisse Sturheit, ähnlich wie bei der langen Weigerung, die Mund-Nasen-Masken-Pflicht vorsorgend auf den Weg zu bringen.Fakt ist, dass es in der Verantwortung des Bundes, der Länder und der Kassen liegt, diese Tests zu bezahlen, um eine zweite Infektionswelle zu verhindern. Ziel muss sein, möglichst viele soziale und wirtschaftliche Bereiche jetzt so aufzustellen, dass sie krisenfest werden, sollten wir bei steigenden Corona Infektionen wieder komplett runterfahren müssen. Es kann nicht sein, dass Milliarden für die Wirtschaft auf den Weg gebracht werden, aber bei der Gesundheit der Bevölkerung gespart wird.

