Nach Impfgipfel: Niedersachsens Impfkampagne für Schüler ungewiss

Hannover

Nach dem Impfgipfel am Donnerstag in Berlin zeichnet sich weiter Unklarheit bei der Immunisierung von Kindern und Jugendlichen ab. „Wir müssen innerhalb der Landesregierung nun in Ruhe darüber sprechen, wie wir weiter vorgehen“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach der Konferenz.

Zu Beginn der Woche hatte die Landesregierung noch ein Konzept für Impfungen von Schülerinnen und Schülern zwischen zwölf und 19 vorgestellt, das steht nun offenbar auf wackeligen Beinen. Grund dafür sind die zu erwartenden unterschiedlichen Entscheidungen der Gremien. Zwar will die Europäische Arzneimittelbehörde EMA das Vakzin von Biontech und Pfizer ab zwölf Jahren freigeben, die Ständige Impfkommission (Stiko) will sich voraussichtlich aber nur für eine eingeschränkte Freigabe aussprechen. Die Empfehlung der Stiko ist rechtlich nicht bindend, dennoch sorge sie laut Stephan Weil für „Verunsicherung“. „Ich würde mir wünschen, dass man zu einem klareren Verfahren käme.“

Entscheidung in der kommenden Woche

Der Ministerpräsident kritisierte zudem, dass der Bund – entgegen der Absprachen – für die Impfungen kein zusätzliches Vakzin zur Verfügung stelle. „Das bedeutet, dass der Impfstoff an anderer Stelle abgezogen werden wird.“ Was diese Situation konkret für Niedersachsen bedeute, müsse innerhalb der Landesregierung beraten werden. Eine Entscheidung soll in der kommenden Woche getroffen werden.

Von Mandy Sarti