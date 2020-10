Hannover

Seit mehr als einer Woche steht nun fest: Das Atommüll-Endlager kommt nicht nach Gorleben. Nach dem Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) kommen weite Teile des Landes aber noch immer infrage. Energieminister Olaf Lies ( SPD) sprach sich deswegen am Dienstag im Landtag für eine breite Bürgerbeteiligung bei dem weiteren Auswahlverfahren aus.

„Wir wollen kein zweites Gorleben und keine zweite Asse. Die Fehler der Vergangenheit dürfen sich nicht wiederholen“, macht er in seiner Regierungserklärung deutlich. Der Bürgerprotest habe die falsche politische Entscheidung der 1970er Jahre korrigiert. Erst durch das Standortauswahlgesetz von 2017 sei eine faire Endlagersuche möglich geworden. Weil aber immer noch auf 80 Prozent der Landesfläche ein Atommüll-Endlager entstehen könne, sei es wichtig, dass der Prozess transparent sei. Auch, weil es sich um eine Generationenaufgabe halte.

Der Zeitplan sieht vor, dass bis 2031 der konkrete Standort feststehen soll. 2050 soll das Endlager dann in Betrieb genommen werden. Die Castoren werden dort für eine Millionen Jahre eingelagert.

Endlagersuche eine Generationenaufgabe

Miriam Staudte (Grüne) macht mit Blick auf die Fehler beim Standort Gorleben klar: „Ein ganzer Landkreis wurde kriminalisiert.“ Nun gehe es darum, dass sich die Fehler nicht wiederholten. „Die Wissenschaft muss gehört werden, der Bundestag, der die großen Schritte beschließen muss, muss frei sein von politischer Einflussnahme und Ränkespielchen.“ In Bezug auf die Kritik aus Bayern betont sie ebenfalls, dass es sich um eine Generationenaufgabe handele. „Bei einem Zeitraum von einer Million Jahre spielen lokale Aspekte doch eigentlich eh keine Rolle.“ Es gehe darum, den besten Standort zu finden.

Martin Bäumer ( CDU) mahnt derweil an, dass sich die Suche nach dem Endlager nicht für eine populistische Debatte eigne. Neben der Kritik aus Bayern am Verfahren werde auch in Niedersachsen das Standortauswahlverfahren und die aktuelle Karte von grünen Landtagsabgeordneten schon mal als „sehr schlechte Nachricht für die Menschen in der Region“ bezeichnet oder behauptet, es sei „schwer vermittelbar, dass wir jetzt auch noch möglicher Endlagerstandort werden könnten.“ Beide Aussagen stellten das Verfahren an sich infrage.

Auch FDP-Chef Stefan Birkner wies darauf hin, dass es künftig darum gehe sich in den betroffenen Regionen genauso zu äußern, wie im Landtag.

Von Mandy Sarti