Celle

Ein 21-Jähriger aus Hildesheim soll in einem Internet-Chat einen Anschlag mit mehreren Toten angekündigt haben. Wie die Generalstaatsanwaltschaft (GStA) in Celle am Montagmorgen mitteilte, hat der Beschuldigte in dem Chat auf den rechtsextremistischen Attentäter von Christchurch in Neuseeland Bezug genommen und angekündigt, sein Ziel sei es gewesen, Muslime zu töten.

In seiner Wohnung seien Waffen gefunden worden. Der Mann komme nun aus dem polizeilichen Gewahrsam in Untersuchungshaft. Die Zentralstelle Terrorismusbekämpfung hat die Ermittlungen übernommen.

Von RND/lni