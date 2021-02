Rendsburg

Wäre es nur ein Fernseh-Krimi gewesen, hätten die Zuschauer vor Verzweiflung ins Sofakissen gebissen: Die Kommissare stehen einem mutmaßlichen Mörder in seinen eigenen vier Wänden gegenüber, übersehen aber den ultimativen Beweis. Sie ahnen nicht einmal, wen sie vor sich haben. Doch genau dazu war es in Rendsburg gekommen.

Dort durchsuchten die Beamten im Februar 2019 die Wohnung eines Mannes im Rendsburger Stadtteil Kronwerk. Der Grund: Der bis dahin unauffällige Rendsburger hatte einen kostenpflichtigen Internet-Account mit der Scheckkarte einer 26-jährigen Frau angelegt, die im Spätsommer 2018 als vermisst gemeldet worden war.

Polizei ermittelte wegen Betrugs gegen den späteren Mordverdächtigen aus Rendsburg

Doch die Polizisten ermittelten nur wegen Betrugs. Ob der Mann mit dem Verschwinden der Frau, einer Prostituierten aus Geesthacht, etwas zu tun hatte, interessierte sie nicht. Die Scheckkarte blieb verschwunden.

"Mögliche Verknüpfungen mit der Vermisstensache fanden nicht ausreichend statt", räumte das Landespolizeiamt in seiner Mitteilung über die Ermittlungspanne am Freitag ein. Zudem beschränkte sich die Suche auf die Wohnung des Mannes, in der er und seine Freundin lebten.

Den für alle Bewohner des Vier-Familien-Hauses an der Straße Am Seekenbek zugänglichen Dachboden durchsuchten die Polizisten damals nicht. Wie sich später herausstellen soll, war das ein weiterer krasser Fehler.

Frauenleiche auf dem Dachboden in Rendsburg im November 2020 entdeckt

Eineinhalb Jahre später geriet der Mann wieder ins Visier der Polizei. Er stand im dringenden Verdacht, die Prostituierte Leyhan Veith in deren Rendsburger Wohnung ganz in der Nähe seiner eigenen Adresse umgebracht zu haben.

Die Rede war von stumpfer Gewalteinwirkung und davon, dass der Täter seinem Opfer eine Plastiktüte über den Kopf gezogen haben soll. Ende Oktober 2020 wurde er deshalb festgenommen. Die Polizei durchsuchte erneut seine Wohnung im Obergeschoss, aber diesmal gründlicher.

Die Beamten bezogen auch den Dachboden darüber ein und machten eine grausige Entdeckung. Zwischen den Balken fanden sie eine in Plastik verpackte, stark verweste Leiche.

Kriminalisten stellen Ermittlern schlechtes Zeugnis aus

Erst die Obduktion brachte Anfang November Klarheit, dass es sich um die seit mehr als zwei Jahren vermisste Prostituierte aus Geesthacht handelte. Auch sie war durch stumpfe Gewalt und eine Plastiktüte über dem Kopf zu Tode gekommen, hieß es damals.

Nun steht die Frage im Raum, ob die Polizei den zweiten Mord hätte verhindern können, wenn sie zuvor wegen der Scheckkarte genauer ermittelt hätte. Möglicherweise ja, denn nachdem ein Team erfahrener Kriminalisten die bisherige Arbeit analysiert hat, gibt es ein vernichtendes Ergebnis, wie die „Kieler Nachrichten“ berichten.

Es sei "zu erkennen, dass bei verschiedenen Organisationseinheiten und zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Ermittlungen Bewertungen und Maßnahmen nicht in der Form erfolgt sind, wie dies in einem derartigen Sachverhalt zu erwarten wäre", teilte das Landespolizeiamt mit.

Landespolizeiamt: Kriminalistische Lage "nicht umfassend genug" beurteilt

Die kriminalistische Lage in der Geesthachter Vermisstensache sei "nicht umfassend genug" beurteilt und Verdachtsmomenten sei "nicht konsequent" nachgegangen worden. Die Polizei ermittelt nun also in den eigenen Reihen, wo geschlampt wurde.

"Das betrifft alle Dienststellen, die mit der Vermisstensache zu tun hatten", erklärte Jana Reuter, Pressesprecherin des Landespolizeiamts, auf Nachfrage. Der Fall könnte auch dazu führen, dass die Polizei ihre Vorschriften ändert, wie künftig mit Fällen von Vermissten umzugehen ist, "auch mit Blick auf die Aus- und Fortbildung".

Zudem übergibt das Landespolizeiamt den Vorgang in dieser Woche an die Staatsanwaltschaft, um strafrechtliche Konsequenzen überprüfen zu lassen. Sie wolle aber "nicht mutmaßen", welche das sein könnten, so Reuter.

Polizei untersucht alle Vermisstenfälle in Schleswig-Holstein

Ein weiterer Effekt könnte aber noch viel weitreichender sein. Die Polizei nimmt sich nun alle ungeklärten Vermisstenfälle vor. Die Ermittler wollen prüfen, ob der 40-jährige Verdächtige noch für einen oder mehrere weitere Morde infrage kommt.

Das betrifft Frauen und Männer aus Schleswig-Holstein, die länger als drei Monate als vermisst gelten. Davon gibt es laut Jana Reuter 30 Fälle. Wie lange die Ermittlungen dauern, konnte sie nicht sagen.

Der verdächtige Rendsburger bleibt unterdessen in Untersuchungshaft. Zu den Vorwürfen schweigt er weiterhin.

