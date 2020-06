Göttinger Stadtverwaltung: Lockdown ist in weiter Ferne

Göttingen

Die Entwicklung der Fallzahlen in Göttingen am Wochenende hatte die zuständigen Göttinger Verantwortlichen in Alarmbereitschaft versetzt. Der kritische Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern im Schnitt der vergangenen sieben Tage und damit der befürchtete Lockdown rückten in greifbare Nähe. Am Montag klingen die Stimmen aus dem Rathaus schon beruhigender: „Davon sind wir in Göttingen weit entfernt“, sagte Verwaltungssprecher Dominik Kimyon dem Göttinger Tageblatt.

Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass Maßnahmen zu verhängen sind, sobald die Zahl der Neuinfektionen in einer Kommune im Schnitt einer Woche über den Wert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern steigt. Für Göttingen lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Wochenende vorübergehend bei 43. Nachverfolgung der Infektionsketten, Massentests, geschlossene Schulen und abgeriegelte Altenheime waren die Maßnahmen, mit denen der städtische Krisenstab reagierte.

Schulschließung ausgeweitet

Eine Verschärfung ist aber nun zunächst nicht geplant. Es gehe weiter darum, das Infektionsgeschehen zum Schutz der Bevölkerung weiter zu begrenzen oder zu unterbrechen, erklärte Kimyon am Montag. Dabei setzt der Stab vor allem darauf, dass durch die Schließung der Göttinger Schulen, die ab Dienstag auf die Berufsbildenden Schulen in der Stadt ausgeweitet wird, mögliche vorhandene Querverbindungen unterbrochen würden. Im Landkreis bleiben die Schulen bis auf die IGS Bovenden bis auf Weiteres geöffnet.

