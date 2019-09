Am Donnerstagnachmittag ist in Göttingen eine Frau auf offener Straße getötet worden. Eine 57-Jährige ist lebensgefährlich worden. Die Großfahndung nach dem 52-jährigen Frank Naaß läuft mit Hochdruck. Am frühen Freitagmorgen floh der Verdächtige durch das Fenster einer Metronom-Bahn. Auch in Hannover war die Polizei im Einsatz.