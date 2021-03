Wolfsburg

„Gendergaga“, „Sprachdiktatur“: Unter diesen Hashtags wurde in den vergangenen Tagen im Internet eine Ankündigung von VW-Tochter Audi, die Beschäftigten für gendergerechte Sprache zu sensibilisieren, diskutiert. Die Volkswagen-Tochter setzt ab sofort nicht nur in der internen und externen Unternehmenskommunikation auf geschlechtergerechte Sprache, sondern will auch die Mitarbeiter dazu anhalten.

Konkret entschied sich das Ingolstädter Unternehmen für der sogenannte Gendergap mit einem Unterstrich und empfiehlt nun zum Beispiel die Schreibweise „Audianer_innen“. Personalchefin Sabine Maaßen vom Audi-Vorstand sagte, gendersensibel zu kommunizieren sei eine „Frage des Respekts und Ausdruck einer Haltung gegen Diskriminierung und für Vielfalt“. Mittels einer 13-seitigen Broschüre mit dem Titel „Vorsprung beginnt im Kopf“ zeigt der Autobauer seinen Mitarbeitern dazu mehrere Möglichkeiten auf – wie zum Beispiel neutrale Bezeichnungen, Partizipformen oder Passivkonstruktionen.

VW: Regeln brauchen hohe Akzeptanz auf Seiten der Belegschaft

Auch bei Volkswagen besitzt das Thema einen durchaus hohen Stellenwert. „Als einer der größten Arbeitgeber und wirtschaftlicher Impulsgeber hat Volkswagen eine soziale Verantwortung für Chancengleichheit sowie Gleichberechtigung für alle Mitarbeitenden im Konzern. Vielfalt und Inklusion sind daher feste Bestandteile unseres Wertesystems. Wir sensibilisieren unsere Belegschaft, in Wort und Schrift eine Sprache zu nutzen, die diese Werte transportiert“, erklärte eine VW-Sprecherin auf WAZ-Anfrage.

Mit Sternchen oder Unterstrich: Gendergerechte Sprache ist auch bei Volkswagen ein Thema. Quelle: picture alliance/dpa

Eine ähnliche Broschüre wie die bei Audi gibt es bei Volkswagen zwar noch nicht, aber auch der Wolfsburger Autobauer prüft, wie sich diversity-sensible Sprache nachhaltig umsetzen lässt und will entsprechende Regelungen und Standards erarbeiten. Dabei will man allerdings die Belegschaft mit ins Boot holen. Die Regelungen müssten eine hohe Akzeptanz auf Seiten der Belegschaft haben. „Nur so werden Regeln auch zur gelebten Realität“, sagte eine VW-Sprecherin auf WAZ-Nachfrage.

Von Steffen Schmidt