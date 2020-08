Hannover

Sie beschäftigen sich in ihrem Alltag mit dem Bösen: Kriminaldirektorin Kerstin (50) und Traumaexperte Christian Lüdke. Wie sich das Böse im täglichen Leben erkennen lässt, darüber haben sie nun ein Sachbuch geschrieben. Darüber sprach die NP mit Christian Lüdke (60).

Ist Ihnen eigentlich klar, was Sie da geschrieben haben?

Wir wollen aufrütteln mit den ,Profilen des Bösen’ und Prävention betreiben.

Sie fordern dazu auf, dass jeder Leser selbst zum Psychopathen werden soll.

Nee, nee, nee!

Wohl. Auf Seite 260 heißt es: „Machen Sie sich zum Psychopathen mit Methode’“ Man solle sich an die Siegermerkmale der Psychopathen erinnern: Skrupellosigkeit, Scham, Fokussierung, mentale Härte, Furchtlosigkeit, Achtsamkeit und Handeln.

Ah, darauf wollen Sie hinaus (lacht)! Ein bisschen Psychopath macht erfolgreich. Au wei, wie erkläre ich das anschaulich (überlegt)? Ich weiß: Neulich ist Bill Gates in einer US-Talkshow zu Gast gewesen. Die Moderatorin fragte ihn, wie er zu seinem wahnsinnigen Reichtum gekommen sei. Bill Gates zückte sein Scheckbuch, legte es der Moderatorin mit einem Stift hin und forderte sie auf, eine Summe einzutragen. Die Moderatorin errötete und schob ihm das Scheckbuch zurück. Und Gates sagte: „Sehen Sie, Sie hätten jetzt richtig viel Geld verdienen können, indem Sie einfach ein paar Zahlen auf ein Stück Papier geschrieben hätten. Aber Sie haben die Chance vertan. Das habe ich nie.“

Wenn die Absicht böse ist...

Skrupellos.

Und furchtlos. Was für eine Geste! Was für eine Demonstration von Macht seitens von Gates! Die arme Moderatorin war hinterher völlig von der Rolle, sie kam gar nicht mehr zu sich. Und das meine ich: In jedem von uns stecken nicht nur Anteile dessen, was auch Psychopathen prägt. Sie können auch erfolgreich machen. Darum beobachten wir die Charakteristiken vor allem in Führungskräften, Entscheidern, die im Bruchteil einer Sekunde Millionen Euro verschieben oder Hunderte Menschen feuern, ohne mit der Wimper zu zucken. Der Unterschied zwischen ihnen und Psychopathen ist nur, wie ich diese Wesenszüge einsetze. Ob ich Menschen achte, zum Beispiel versuche, durch schwierige Entscheidungen ein Unternehmen zu retten oder ob ich ganz einfach Freude daran habe, Menschen respektlos zu behandeln, sie zu verletzen, ihre Grenzen zu überschreiten, die Menschen zu kränken und zu demütigen. Wenn die Absicht eine böse ist, wird es gefährlich.

Welche Typen gibt es da?

Wir stellen die vier häufigsten vor: den schizoiden, den depressiven, den zwanghaften und den histrionischen Typ. Der schizoide ist nicht fähig zu fühlen, am Arbeitsplatz kennt man diese unnahbaren Kollegen. Der depressive begibt sich gern in die Abhängigkeit zu anderen, entscheidet am liebsten nichts und klammert typischerweise in Beziehungen. Auf den zwanghaften ist zu 100 Prozent Verlass im Job, er ist extrem genau. Der histrionische Typ ist extrovertiert, er ist der, der für Stimmung auf jeder Party sorgt und mit dem es nie langweilig wird. Von diesen vier Persönlichkeitstypen trägt jeder Mensch etwas in sich. Gefährlich wird es, wenn sich das mit einer psychischen Störung kombiniert.

Da beschreiben Sie ebenfalls vier von.

Die paranoiden Störungen, die dissoziale Persönlichkeit, die narzisstische Persönlichkeit und die depressiv-abhängige Störung. Diese vier decken die Verhaltensweisen der meisten psychisch gestörten Täter ab, sie sind das, was wir meist „krankhaft“ nennen.

Und die sind alle gefährlich?

Wenn es sich dabei um gestörte Persönlichkeiten handelt, ja. Sie können sich das so vorstellen: Sie gehen in den Wald, um Pilze zu sammeln, finden aber keine Pilze und kommen mit Erdbeeren zurück. Erdbeeren sind auch schön. Aber es sind keine Pilze. Eine innere Verschiebung findet statt, ich bekomme etwas, aber es ist nicht das, was ich wollte. Und je größer die Abweichung ist, desto aggressiver macht sie eine gestörte Persönlichkeit. So nach dem Motto: Ich wollte Liebe, aber erntete Hass, ich wollte Zuneigung und bekam Prügel. Das führt bei den gestörten Persönlichkeiten oft zu dem Umkehrschluss: Wenn ich schon nicht geliebt werde, dann will ich wenigstens gehasst werden. Also begehen sie Straftaten.

Vor welchem Tätertyp haben Sie selbst Angst?

Angst nicht, aber den größten Respekt habe ich vor dem dissozialen Typ, da weiß man nie, woran man ist. Ihre Taten übersteigen oft jede Vorstellungskraft.

Im Buch führen Sie auch Fritz Haarmann aus Hannover auf.

Den Serienmörder mit dem Hackebeil.

Das Buch Bei einem Mittagessen mit Bertelsmann-Ikone Liz Mohn (79) sei die Idee zu den „Profilen des Bösen“ entstanden, erzählt Psychotherapeut Christian Lüdke (60). Mohn habe gefragt, ob er nicht einfach mal aufschreiben könne, wo das Böse in der Welt herkomme. „Ich habe gesagt, na ja, Frau Mohn, so leicht lässt sich das nicht aufschreiben, immerhin kommt es sogar im ,Vater Unser’ vor, ist also schon seit mehr als 2000 Jahren auf der Welt.“ Aber der Gedanke habe ihn nicht losgelassen. Daheim habe er mit Ehefrau Kerstin (50) darüber gesprochen und gemeinsam entschieden sie, die Idee in ein Sachbuch zu verwandeln aus der Alltagssicht ihrer Berufe. So entstanden die „Profile des Bösen und wie man sie erkennt – eine Anleitung“ (Springer Fachmedien, 273 Seiten, 22,99 Euro). Unterhaltsam überlegen die Autoren, was das Böse eigentlich ist, was gesund und was krank ist. Sie erklären, warum alle Täter dumm sind und was die meisten Menschen am Abscheulichen so sehr fasziniert, warum sie also gerne Krimis anschauen. Die Autoren beschreiben Persönlichkeitstypen und psychische Störungen, die gefährlich sein können, aber nicht sein müssen. Und zum Schluss geben die Lüdkes noch Alltagstipps darüber, wie sich jeder in Gefahrensituationen verhalten sollte und warum das Bauchgefühl so wichtig ist.

Was war das für ein Typ?

Die meisten Serientäter fallen in die Kategorie der dissozialen, der abartigen. Meist sind ihre Taten der paradoxe Versuch einer Eigentherapie. Durch ihre Taten versuchen sie, die eigene Ohnmacht in eine Allmacht umzuwandeln. Meist haben sie selbst etwas Schlimmes in der Kindheit erlebt, für das sie sich rächen wollen. Durch ihre Taten erleben sie einen Rausch, der klingt aber so schnell ab, dass die Täter ihn wiederholen wollen. So kommt es zur Serientat.

Was sind die drei wichtigsten Tipps, um jemand Böses zu erkennen?

Achten Sie auf Ihr Bauchgefühl. Entweder wir fühlen uns wohl mit unserem Gegenüber oder der Bauch sagt: Hier stimmt was nicht. Dann sollte ich aufpassen. Außerdem sollte ich auf meine Angst achten, ich muss in mich hineinspüren, wir nehmen viel mehr mit unseren Sinnen wahr, als nur das, was wir sehen oder hören. Und letztlich sollte ich genau beobachten: Wie verhält sich ein Mensch? Spricht er nur davon, dass er helfen will oder tut er das auch? Schauen, horchen, fühlen Sie hin. Vertrauen Sie auf Ihre Sinne, Ihr Körper verrät Ihnen am besten, ob ein Mensch gut oder böse ist.

Und wenn einer böse ist?

Holen Sie Hilfe, schaffen Sie Öffentlichkeit, machen Sie sich bemerkbar. Kommt Ihnen am Arbeitsplatz etwas komisch vor, sprechen Sie mit Freunden darüber, überprüfen Sie Ihre Eindrücke mit anderen. Falls Sie jemand angreift, wehren Sie sich, sagen Sie laut, was Sie nicht wollen, treten Sie einem Mann auch mal zwischen die Beine. Es ist besser, sich hinterher zu entschuldigen, als auf die Erlaubnis zu warten und dann ist es zu spät.

