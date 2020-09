Celle

Ein Juwelier hat in Celle bei einem Raubüberfall einen mutmaßlichen Täter erschossen und einen weiteren schwer verletzt. Ob die beiden am Montag auch Schusswaffen dabeihatten, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Nach Angaben der Polizei betraten die Täter gegen 15.50 Uhr das Juweliergeschäft in der Neuen Straße. Der 71-jährige Ladenbesitzer wehrte sich gegen die Räuber, indem er mehrere Schüsse abgab. Ein Täter wurde dabei tödlich verletzt, der andere schwer verletzt. Der Ladeninhaber und seine 72-jährige Frau erlitten nach Polizeiangaben einen Schock.

Weitere Informationen will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgeben.

