Das marode Bremerhavener Museumsschiff „Seute Deern“ ist nicht mehr zu retten: Nach dem Willen des Stiftungsrats des Deutschen Schifffahrtsmuseums soll es abgewrackt werden. Die Hafengesellschaft bremenports werde beauftragt, ein Konzept für den Rückbau zu erstellen, sagte ein Museumssprecher am Mittwoch. Ein Gutachten hatte dem Schiff zuletzt einen „konstruktiven Totalschaden“ bescheinigt, nachdem es Ende August auf den Grund des Museumshafens gesunken war.

Das als Bremerhavener Wahrzeichen geltende Schiff wurde zwar gehoben. Der unter Denkmalschutz stehende Segler schwimmt aber nur mit Hilfe leistungsstarker Pumpen, jeden Tag werden 4800 Kubikmeter aus dem Schiff geholt.

Ein Schiff mit langer Geschichte

Die „Seute Deern“ ist eine bekannte maritime Attraktion in Bremerhaven. Das Traditionsschiff lief 1919 als Elisabeth Bandi in in den USA vom Stapel. 1938 wurde sie nach Deutschland verkauft und umbenannt. Seitdem wechselte sie häufig den Liegeplatz, war mehrere Jahre in den Niederlanden als Jugendherberge im Einsatz – und liegt seit 1966 im Alten Hafen von Bremerhaven.

