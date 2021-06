Motorradstrecken: Diese Touren empfehlen Biker in Mecklenburg-Vorpommern

Rostock

Mecklenburg-Vorpommern wird bei Motorradfahrern als Reiseziel immer beliebter. Vom Klützer Winkel bis auf die Insel Rügen, von Usedom bis in die Mecklenburgische Seenplatte locken jede Menge spannende Strecken. Welche Touren empfehlen die Biker in Mecklenburg-Vorpommern selbst? Die Tipps der Profis!

Maik Blossey (41) ist Fahrzeugaufbereiter in Prora auf Rügen. Er hat im Mai 2021 die Motorradgemeinschaft „Küsten-Biker Rügen“ ins Leben gerufen. Aktuell haben die „Küsten-Biker“ 16 Mitglieder. Blossey ist seit November 2020 Motorradfahrer und fährt eine Yamaha MT 125. Als Tour empfiehlt er auf der Insel Rügen die Strecke von Binz über Zirkow und Putbus bis nach Lauterbach, dann zurück über Garz, Richtung Mönchgut hoch. Blossey sagt: „Die Alleenstraße ist einfach wunderschön. Der Lauterbacher Hafen ist ein Muss. Da gibt’s die besten Fischbrötchen. Und in Sellin ist der Treppenbäcker immer ein lohnenswertes Ziel.“

Küsten-Biker planen Motorradtour für den guten Zweck

Fahrzeugaufbereiter Maik Blossey (41) schraubt nicht nur an Bikes, sondern auch an Autos. Quelle: Maik Trettin

Für den 19. Juni planen die „Küstenbiker“ eine Ausfahrt für den guten Zweck: Biken für Kinder, die Opfer von Mobbing oder Missbrauch geworden sind. Von Rügen soll es über den südöstlichen Teil der Insel bis zum Hafen Barhöft bei Stralsund gehen. Mit ihrer Aktion wollen sie ein Zeichen gegen Mobbing und Kindesmisshandlung setzen. Blossey sagt: „Es gibt hier ein Mädchen, das schon seit Jahren nicht mehr zur Schule geht, weil es dort gemobbt wird. Wir wollen helfen.“ Eine tolle Aktion!

Stephan Tilly von Zweirad Tilly arbeitet in seiner Werkstatt. Quelle: Yaroslawa Sommerfeldt

Stephan Tilly (47) ist ebenfalls ein Rüganer Biker. Er gehört den „Mönchgut Bikern“ an und ist Inhaber der Firma „Zweirad Tilly“ in Göhren auf Rügen. Tilly sagt: „Meine Lieblingsstrecke startet an unserem Klubhaus in Sellin und läuft über Zirkow, Putbus und Garz über Sehlen und die alte Straße nach Samtens hoch. Dann weiter nach Gingst und Trent, mit der Wittower Fähre übersetzen auf den nördlichen Teil von Rügen. Dort geht’s über Juliusruh bis Sagard und am Abzweig Mukran über Binz zurück nach Sellin. Das sind rund 130 Kilometer über die Insel.“

Auch sehr schön sei die Tour quer durch die Stubnitz mit rund 80 Kilometern: Sellin, Binz, Sassnitz und dann nach Lohme. Tilly fährt eine Harley Shovelhead aus dem Jahr 1980. Er sagt: „Da fährt man quer durch die Stubnitz mit Blick auf Kleinen und Großen Jasmunder Bodden bis nach Kap Arkona. Kleine, kurvige, bewaldete Straßen – der Blick auf die Ostsee ist immer wieder unglaublich.“

Mecklenburgische Schweiz, Fischland-Darß-Zingst oder die Baumwipfel-Tour

Michael Brose (55), Inhaber von „Küstencruiser“, empfiehlt Touren zur Mittsommer-Remise. Quelle: Ove Arscholl

Michael Brose (55), Inhaber von „Küstencruiser“, der größten Vermietstation Norddeutschlands, bietet verschiedenste Touren in ganz MV an. Bei ihm kann man Motorradtouren auch weltweit buchen. „Küstencruiser in Rostock ist größter Flottenvermieter für Motorräder in Norddeutschland“, sagt Brose. Er bietet auf seiner Homepage (www.kuestencruiser.de) verschiedene Touren durch den Nordosten in die Mecklenburgische Schweiz, über Fischland-Darß-Zingst, zu Schlössern wie Ludwigslust oder Schwerin von der Schnuppertour mit 120 Kilometern bis zur anspruchsvollen Baumwipfel-Tour mit 246 Kilometern an.

Brose fährt selbst am liebsten eine Harley. Er sagt: „Beim Motorradfahren ist nie das Ziel entscheidend, sondern immer der Weg. Mecklenburg-Vorpommern wird nicht berast, sondern bereist.“ Seine persönliche Empfehlung ist die Mittsommer-Remise am 19./20. Juni. Da öffnen Schlösser und Herrenhäuser in ganz MV, die man über verschiedene Touren anfahren kann, von 13 bis 21 Uhr. Infos gibt es bei Brose im Geschäft und unter www.mittsommer-remise.de

Bikerpastor Andreas Timm bei der Ausfahrt zum Bikergottesdienst in Bad Doberan. Quelle: Thomas Pult

Oliver Ewig (58), Groß- und Einzelhandelsverkäufer aus Bad Doberan, ist gemeinsam mit dem Doberaner Pastor Andreas Timm Mitbegründer des Bikergottesdienstes am Doberaner Münster. Ewig fährt seit seinem 18. Lebensjahr Motorrad. Zur Zeit eine BMW GS 1250. Er sagt: „Ich wohne ja in Bad Doberan und fahre gern durch die Allee nach Heiligendamm am Molli entlang. Das ist sehr schön. Dann geht es über Kühlungsborn nach Wendelsdorf hoch. Aus Kühlungsborn raus links Richtung Neubukow. Meine Haus- und Hofstrecke ist die Kühlung. Ich fahre berufsmäßig sehr viel in die Berge, auch mit Motorrädern. Aber hier vor Ort gibt es nichts Schöneres.“

Mit dem Motorrad ins Landesinnere

Martin Timm (63), Inhaber von Motorrad Timm in Reddelich bei Bad Doberan, fährt selbst am liebsten eine MZ 500. Von Reddelich aus empfiehlt er eine recht unbekannte Strecke ins Landesinnere: „Wenn es die Zeit denn mal zulässt, fahre ich gern mal landein bis Kröpelin und von dort Richtung Bützow. Noch vor Bützow biegt man ab nach Bernitt, fährt dann durch den Wald bis Schlemmin und Neukloster und über Dorf Mecklenburg zurück.“ Das ist eine sehr schöne Runde über Felder, durch Wälder und kleine Dörfer und an jeder Menge Seen vorbei.

Andreas Dubbe (60) von den Flaming Stars Feuerwehrbiker MV beim Biker-Gottesdienst 2019 in Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Andreas Dubbe (60), Geschäftsführer beim Kreisfeuerwehrverband Nordwestmecklenburg und Sprecher der „Flaming Stars Feuerwehrbiker MV“, fährt zur Zeit eine Yamaha Wildstar 1600: „Unsere Hausstrecke startet in Grevesmühlen. Dann geht’s nach Plüschow, Richtung Dorf Mecklenburg und Lübow und weiter zur Insel Poel. Da machen wir in Kirchdorf stets Fischbrötchenpause. Der Rückweg führt über Wismar an die Wohlenberger Wiek. Dort ist immer unsere Eisstation. Und dann fahren wir noch eine Runde durch Tarnewitz und Boltenhagen über Klütz, Brook, Groß Schwansee, Harkensee und Dassow zurück nach Grevesmühlen.“ Das sind gut 150 Kilometer.

Von Michael Meyer