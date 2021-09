Mordfall Frederike: Verdächtiger kann doch angeklagt werden 

Am 4. November 1981 wollte die 17- jährige Gymnasiastin Frederike von Möhlmann am Abend per Anhalter von Celle in ihren Heimatort Hambühren – vermutlich nahm der Mörder sie mit. Er fuhr mit ihr in einen nahegelegenen Wald, vergewaltigte sie und schnitt ihr anschließend die Kehle durch. Die Spuren führten zum kurdischen Arbeiter Ismet H. Er stritt die Tat ab, trotzdem schien die Beweislage klar. Das Landgericht Lüneburg verurteilte ihn am 1. Juli 1982 zu einer lebenslangen Haftstrafe. Ein wichtiges Indiz: Die Reifenspuren am Tatort deuteten auf einen BMW 1602 hin – der Kurde fuhr eben solch einen Wagen.

Diese Spuren führten dann aber zur Revision und schließlich zum Freispruch vorm Landgericht Stade – ein Gutachter war sicher, dass die Reifen nicht zu dem BMW passten. Die Richter waren nicht von der Schuld des Angeklagten überzeugt. Der Vater Hans von Möhlmann gab nie auf und hakte immer wieder bei der Polizei nach. Mit den neuen technischen Möglichkeiten kam der Durchbruch – ein DNA-Abgleich brachte rund 30 Jahre später die Gewissheit: Der kurdische Arbeiter ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit doch der Mörder.