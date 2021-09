Mobile Impfteams sollen künftig bei Pflegekräften für Impfung werben

Hannover

Augenblicklich scheint sich die Covid-19-Situation in Niedersachsen recht gut zu entwickeln – das geht zumindest aus den Zahlen des Landes hervor. Die Hospitalisierungsquote (4,6) und die Intensivbettenbelegung ist rückläufig (2,8).

Das sei „absolut im grünen Bereich“ und weit entfernt davon, eine Warnstufe zu überschreiten, sagte Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs am Dienstag in Hannover. Seit der neuen Corona-Verordnung ist die Hospitalisierungsquote der entscheidende Leitindikator. Um eine Warnstufe zu überschreiten, muss daneben entweder die Intensivbettenbelegung oder die Zahl der Neuinfektionen ansteigen.

Fortschritte bei Impfquote

Gleichzeitig gibt es auch Fortschritte bei der Impfquote. Bei der Gruppe der 18- bis 59-Jährigen liegt die Zahl der Erstimpfungen inzwischen bei 81,3 Prozent, rund 71 Prozent haben ihr Zweitimpfung erhalten. Insgesamt sind aber lediglich 70,5 Prozent der Bevölkerung geimpft – das liegt deutlich unter dem gewünschten Wert von 80 Prozent.

Wegen der Schließung der Impfzentren werden künftig vorrangig die Ärztinnen und Ärzte für die Immunisierung zuständig sein. Zudem werden mobile Impfteams eingesetzt. Sie sollen zunächst für die Auffrischungsimpfungen in Alten-Pflegeheimen unterwegs sein. Dort sollen sie auch bei den Pflegekräften für eine Impfung werben. Laut der Landesregierung liegt die Impfquote bei den Beschäftigten in stationären Einrichtungen bei gut 80 Prozent, in ambulanten deutlich darunter.

„Impfquoten gerade für diesen sensiblen Bereich zu niedrig“

„Generell zu sagen, die Impfquote in der Pflege ist zu niedrig, trifft so nicht zu“, sagte Claudia Schröder. Die Situation müsste differenziert betrachtet werden. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hatte am Freitag aber auch deutlich gemacht: „Insgesamt sind die Impfquoten gerade für diesen so sensiblen Bereich aber noch zu niedrig.“

Von Mandy Sarti