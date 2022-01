Mit Omikron angesteckt: Welche Risikofaktoren gibt es bei Covid-19?

Hannover

Wer nicht geboostert ist, hat ein höheres Risiko, sich mit Omikron anzustecken und an Covid-19 zu erkranken. Neben dem Immunstatus können aber auch noch weitere Risikofaktoren ins Gewicht fallen Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) werden schwere Covid-19-Krankheitsverläufe häufiger beobachtet bei älteren Menschen ab 50 Jahren, Rauchern, adipösen Menschen ab einem BMI über 30, Schwangeren, Menschen mit Trisomie 21 und bei Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, chronischen Lungen-, Leber- und Nierenerkrankungen, Demenz, Diabetes mellitus, Krebs und Immunschwäche.

Das RKI betont in seinem epidemiologischen Steckbrief zu Sars-CoV-2 aber auch: „Schwere Verläufe können auch bei Personen ohne bekannte Vorerkrankung und bei jüngeren Patienten auftreten.“

Allermeiste Vorerkrankungen sprechen nicht gegen Impfung

Der beste Schutz gegen Covid-19 bietet gerade bei diesen Risikofaktoren die Impfung. Übrigens: Die allermeisten Vorerkrankungen sprechen hingegen nicht gegen eine Impfung gegen Covid-19, betont das RKI. Dazu zählen beispielsweise Allergien, die nicht auf spezielle Bestandteile der Impfstoffe gerichtet sind.

Auch Krebs, Rheuma, banale Infekte, chronische und neurologische Erkrankungen, die Behandlung mit Antibiotika oder Gerinnungsmedikamenten sprechen nicht gegen eine Impfung.

Bei Unsicherheiten empfiehlt sich ein Gespräch mit dem Impfarzt oder der Impfärztin, Hausarzt oder Hausärztin. In der Regel findet so ein Gespräch sowieso vor der Impfung statt. Individuelle Fragen zum Impfstoff, Vorerkrankungen und Unverträglichkeiten können dort am besten geklärt werden.

