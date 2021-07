Hannover

Wie es mit der „Schule nach Corona“ in Niedersachsen idealerweise weiterlaufen sollte, ist am Freitagmittag bei der Online-Talkrunde zu diesem Thema nicht abschließend geklärt worden. Das lag eindeutig an der Komplexität des Themas, gewiss nicht an der mangelnden Expertise der Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Zehn Schulleiterinnen und -leiter verschiedener Schulformen aus ganz Niedersachsen, mit Ministerpräsident Stephan Weil als interessiertem Zuhörer und Fragesteller sowie Kultusminister Grant Hendrik Tonne als Moderator.

„Das auszutarieren, wird künftig die Aufgabe sein“

Tonne gelang es, ein Fazit des Austauschs zu ziehen, dem alle zustimmen konnten: Als Lehre aus der Pandemie wünschten sich die Schulen „mehr Freiheit, mehr Flexibilität“, jedoch „auch einen stärkenden Rahmen“ als Vorgabe aus der Politik – „das auszutarieren, wird künftig die Aufgabe sein“. Sicherlich auch ein Aspekt, der in den schulischen Projekten des Landes „Bildung 2040“, „Modellprojekt Zukunftsschule“ eine Rolle spielen wird.

Einigkeit bestand am Freitag in einem Punkt: Dass die Corona-Pandemie „die größte Veränderung“ hervorgerufen habe, „die wir jemals an der Schule erlebt haben“, bilanzierte Andreas Hadaschick, Schulleiter der IGS Garbsen. Da genügten die Stichworte Digitalisierung, Homeschooling, Videokonferenzen – ein Modernisierungsschub, der auf Schüler- und Lehrerschaft einwirkte, so Hadaschick, aber: „Ich habe den Eindruck, dass die Seelen nicht mitgekommen sind.“

„Die Seele leidet“

Dem stimmte Alexandra Vanin-Andresen von der Otfried-Preußler-Grundschule zu: „Die Kinder haben unendlich viel gelernt“, so die Leiterin der „Schule des Jahres 2020“, „aber sie sind nicht zusammengekommen“ – was eine schlimme Folge gehabt habe: „Die Seele leidet.“ Andererseits hieß es aber auch: Durch die Videokonferenzen „ist ganz, ganz viel an Miteinander entstanden“, stellte Mirjam Gerull von der KGS Pattensen fest.

Viel Einigkeit ja, aber eine generelle Übereinstimmung war nicht auszumachen. Je nach Schulform machten die Schulleitungen unterschiedliche Erfahrungen. Beispielsweise berichtet Godehard Otterbeck von der Oberschule Schüttorf, dass seinen Schützlingen der Wechselunterricht gefallen habe: „Viele haben es genossen, in kleinen Lerngruppen arbeiten zu können“. Mit der anschließenden Rückkehr in den Präsenzunterricht „waren sie einfach überfordert“. Das erlebte Inga Rau vom Bad Harzburger Werner-von-Siemens-Gymnasium ganz anders. Ihre Kolleginnen hätten ihr diese Botschaft aufgetragen: „Bloß nicht wieder Wechselunterricht.“

„Wir brauchen Zeit für die, die sich entkoppelt haben“

Eine gewisse Dissonanz herrschte auch in der Frage, wie man die Kinder zu bezeichnen habe, die durch die Pandemie in der Schule abgehängt worden sind. „Das sind alles unsere Kinder, und das sind alles tolle Kinder“, hieß es auf der einen Seite. „Wir hatten auch schon vor Corona Kinder dabei, die wir nicht mehr erreicht haben, die nur noch physisch da waren“, sagten andere.

Einig waren sich dann aber wieder alle letztlich doch wieder: „Wir brauchen Zeit für die, die sich entkoppelt haben“, formulierte Inga Rau. Und Alexandra Vanin-Andresen hatte einen Vorschlag: „Diese Kinder haben sich mit ihren Eltern aus dem Bildungskonstrukt entfernt. Denn sie fragen sich: Was soll ich später mit dem Citronensäurezyklus anfangen?“ Ihre Folgerung: „Wir müssen uns an ihre Bedürfnisse anpassen“ – und die Unterrichtsinhalte damit abstimmen.

Als Stephan Weil die Forderungen an die Politik abfragte, kamen jede Menge Stichwörter auf den Tisch: „Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen“, Flexibilisierung, Entschlackung der Lehrpläne, Lehrerinnenausbildung, Qualitätssicherung, Vernetzung – Moderator und Kultusminister Tonne fasste das in seinem Fazit zusammen.

