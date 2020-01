Erster deutscher Coronavirus-Fall in Peine? Mann aus dem Landkreis wird untersucht

Peine

Ein fiebriger Atemwegsinfekt eines heimgekehrten China-Reisenden hat am Freitag für erhöhte Alarmbereitschaft im Landkreis Peine gesorgt – es bestand die Befürchtung, der Mann könnte sich mit dem neuen Corona-Virus infiziert haben. Nach Angaben von Landkreissprecher Fabian Laaß handelt es sich bei dem Patienten nicht um einen Verdachtsfall im Sinne der aktuellen Falldefinition einer Coronavirusinfektion, die Weltgesundheitsorganisation und Robert-Koch-Institut erstellt haben. „Das heißt, diese Person hielt sich nicht direkt in dem ausgewiesenen Risikogebiet auf und hatte in China auch keinen Kontakt zu einem bestätigten Fall.“

Erkrankter wird genauer untersucht

Vorsichtshalber sei jedoch das Landesgesundheitsamt eingeschaltet worden. Die Behörde ordnete eine genauere Untersuchung des Erkrankten an, um auszuschließen, dass er sich womöglich doch angesteckt hat. Am Nachmittag stand fest, dass bei ihm Influenza-Viren nachgewiesen wurden. Der Test auf Coronaviren und andere Erreger dauere aber noch, Ergebnisse würden am Wochenende erwartet, sagte Laaß.

Wie, wo und von wem der Verdachtsfall gemeldet wurde, teilte der Sprecher aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mit. Es müsse aber niemand befürchten, dass in der Region Peine eine Infektionswelle ausbricht, sollte der Patient tatsächlich mit dem Lungenvirus infiziert sein: „Die betreffende Person befindet sich in einem geschützten Umfeld, bis die abschließenden Ergebnisse vorliegen.“

Bei Verdacht auf Infektion keine Arztpraxis aufsuchen

Das Coronavirus gilt erst als ansteckend, wenn bei seinem Träger bereits Symptome wie höheres Fieber und Erkrankungen der unteren Atemwege auftreten. Wer von einer China-Reise zurückkommt und bei sich entsprechende Anzeichen feststellt, sollte unter keinen Umständen eine Arztpraxis aufsuchen – die Gefahr, dort andere Menschen anzustecken, wäre zu groß. Der richtige Weg ist, zu Hause zu bleiben, Kontakt zu anderen möglichst zu meiden und das Gesundheitsamt in Peine, Telefon (0 51 71) 4 01 70 01, anzurufen.

„Das Amt schickt in Verdachtsfällen jemanden in Schutzkleidung, der von dem mutmaßlich Infizierten eine Probe nimmt, die dann untersucht wird“, erklärt Laaß. Sollte eine konkrete Coronavirusinfektion nachgewiesen werden, griffen dann Pläne, die mit Bund, Land und Kommunen im Rahmen des Katastrophenschutzes abgestimmt sind.

Behörden treffen Vorbereitungen

Zwar gebe es im Moment keinen Grund zu größerer Beunruhigung, dennoch würden Vorbereitungen getroffen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover am Freitag. Zahlreiche Kliniken in Niedersachsen verfügten über Infektionsstationen, um auf Verdachts- oder Krankheitsfälle reagieren zu können. Man könne auf Pläne aus der Zeit der Atemwegsseuche Sars zurückgreifen.

Am Flughafen Hannover würden keine besonderen Vorkehrungen getroffen, weil es keine direkten Langstreckenverbindungen in den asiatischen Raum gibt. Quarantäne-Möglichkeiten müssten lediglich die Flughäfen in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München und Berlin vorhalten, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums.

Das Coronavirus Eine neue Lungenkrankheit ist seit Dezember in China in Umlauf. Sie hat mittlerweile mindestens 26 Menschen das Leben gekostet (Stand 24. Januar). In China sind knapp tausend Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Am stärksten betroffen ist die 11-Millionen-Metropole Wuhan, die gut 300 Kilometer nordwestlich von Peines Partnerstadt Nanchang liegt. Behörden und Virologen gehen davon aus, dass die Erreger durch Tröpfcheninfektion übertragen wird, also zum Beispiel durch engen Kontakt zu hustenden oder niesenden Infizierten. Es wird vermutet, dass das Virus bis zu 24 Stunden außerhalb des menschlichen Körpers überlebt. Die Inkubation beträgt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation zwei Tage bis eine Woche. Die Symptome ähneln denen einer Grippe: Husten, Kurzatmigkeit, Kopf- und Halsschmerzen gehen mit hohem Fieber über 38 Grad einher. Sind zudem beide Lungenflügel entzündet, ist eine Erkrankung wahrscheinlich. Am Donnerstag gab es die ersten Verdachtsfälle in Europa.

Von Jan Tiemann