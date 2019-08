Hannover

Es war die Nachricht am Freitagnachmittag. Olaf Lies ( SPD) steht womöglich kurz vor dem Wechsel in die Energie-Lobby. Und das, obwohl er momentan noch das Amt des Umweltministers bekleidet.

Eine Spekulation, die Beben in die gesamte Landespolitik bringt. Immerhin ist Lies derjenige, der mit den Verbänden an einem Tisch saß. Entsprechende Gesetze aushandelte und vor allem die Energiewende voranbringen sollte. Das heißt: Bei einem Wechsel wäre genau er derjenige, der brisante Informationen an die Lobby weitergeben kann.

Doch wieso hat sich Lies urplötzlich in Stellung für einen Posten in der Wirtschaft gebracht? Zieht er die Reißleine, weil er beim Klimaschutzgesetz nicht vorankommt? Ist er enttäuscht, weil er nicht Stephan Weils Posten als Ministerpräsident übernehmen kann? Oder sind es doch die Umfrage-Werte der SPD, die ihn zur Flucht aus der Politik verleiten?

Vermutlich steckt in jeder dieser Fragen ein Funken Wahrheit. Doch auch wenn Lies noch so enttäuscht sein mag, ist das noch lange kein Grund, die Wählerschaft zu verprellen. Schließlich war sie es, die ihm den Auftrag erteilte, ihre Interessen angemessen zu vertreten. Und die lagen bestimmt nicht darin, das Wissen an die Lobby weiterzugeben.

Einmal mehr wird klar: Niedersachsen braucht für solche Fälle dringend eine gesetzliche Regelung. Es darf nämlich nicht sein, dass wichtige Amtsträger von heute auf morgen in die Wirtschaft wechseln können. Sollte das Land sich nun nicht ernsthaft für eine solche Regelung einsetzen, steht es vor einem gravierenden Problem: Es verliert das Vertrauen der Wähler.

Von Mandy Sarti