Hannover

Eigentlich sollte sich der Landtag in dieser Woche hauptsächlich mit den Haushaltsplänen befassen – doch auch in dieser Sitzung spielte die Covid-19-Pandemie eine Rolle. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) unterrichtete die Abgeordneten über die Weihnachtsruhe in Niedersachsen.

„Bis Weihnachten sieht es derzeit nach einer eher stabilen Entwicklung in unserem Land aus. Gleichzeitig müssen wir aber bereits jetzt regeln, welche Vorschriften denn über die Festtage und Neujahr gelten sollen“, sagte der Landeschef am Dienstagmorgen in Hannover. Mit 187,1 sei die Inzidenz zwar leicht rückläufig, aber dennoch auf einem hohen Niveau. Die Feiertage und die damit verbundenen Kontakte führten zu einem hohen Risiko steigender Zahlen. „Wir müssen vermeiden, dass wir nach den Festtagen in noch größeren Problemen stecken als derzeit“, mahnte Stephan Weil. Dies gelte noch mehr, seitdem die Ausbreitung der Omikron-Variante drohe.

Der Ministerpräsident hatte in der vergangenen Woche den niedersächsischen Sonderweg vorgestellt, nachdem es nicht gelungen war, einen bundeseinheitlichen Kurs einzuschlagen. Vom 24. Dezember bis zum 2. Januar wechselt das Land in die Warnstufe 3. In dieser Zeit dürfen sich drinnen maximal 25 geimpfte und genesene Menschen treffen. Es gilt ein Tanzverbot und Clubs und Diskotheken müssen schließen. Zudem wird drei Tage vor Ferienbeginn die Präsenzpflicht an Schulen ausgesetzt.

Grüne fordern striktere Regeln

Den Grünen genügen die Regeln über die Feiertage nicht. „Die Weihnachtsruhe erspart uns die 300er Party, reicht aber bei weitem nicht aus, um die vierte Welle zu brechen“, zeigte sich Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg überzeugt. Es müsse jetzt Vorsorge für den Januar und Februar getroffen werden. „Die Situation in Niedersachsen ist dramatisch. Viele Infizierte sind noch nicht mal in den Kliniken angekommen.“ Zudem kritisierte sie die Planung der Landesregierung die 2G-Regel auch auf Zwölf- bis 17-Jährige auszuweiten. Dies sei viel zu früh, viele Impfangebote würden erst im neuen Jahr an den Schulen starten.

Daneben monierte Julia Willie Hamburg, dass SPD und CDU „kein gemeinsames Krisenmanagement“ an den Tag legten, vielmehr befänden sie sich längst im Wahlkampf. Zuletzt wurde immer wieder die rasante Änderung der Verordnung bemängelt. Neben den Oppositionsfraktionen übten auch die Kommunen Kritik.

„Die Art und Weise, wie Sie im Moment diese Krise managen, ist wirklich unterirdisch“, sagte FDP-Chef Stefan Birkner. Gastronomen und Veranstaltende, die von den Regeln massiv betroffen seien, würden nicht einbezogen. Er sieht Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) in der Pflicht, stärker über Corona-Hilfen nachzudenken. „Das scheint bisher total egal zu sein.“

Gesundheitsministerin: Omikron bald dominante Variante

Bereits vor der Landtagsdebatte hatte sich Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) im Ausschuss zu der Weihnachtsruhe geäußert und darauf verwiesen, dass sie auch dazu diene, die Omikron-Variante einzudämmen. Die Variante verbreite sich rasend schnell. „Wir gehen davon aus, dass wir im Grunde Ende Januar, Anfang Februar Omikron schon als vorherrschende Variante in Deutschland haben werden“, sagte sie.

Boostern in Niedersachsen Die Zahl der Corona-Auffrischungsimpfungen in Niedersachsen hat die Zwei-Millionen-Marke überschritten. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag kamen im Vergleich zum Vortag rund 71 500 Auffrischungsimpfungen hinzu, so dass nun jeder vierte Niedersachse den sogenannten Booster erhalten hat. Insbesondere ältere Menschen zählen dazu: Bei den über 60-Jährigen liegt die Booster-Impfquote bei etwa 43 Prozent. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) betonte im Landtag, dass Niedersachsen mit diesen Werten über dem Bundesdurchschnitt liege. Laut RKI haben fünf Bundesländer eine höhere Impfquote bei den Booster-Impfungen. Als vollständig geimpft gelten in Niedersachsen 71,3 Prozent der Bevölkerung.

Von Mandy Sarti