Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hat zu Zusammenhalt und Disziplin aufgerufen, um die Corona-Krise auch in den nächsten Monaten zu bewältigen. „Die Bewährungsprobe, in der wir stehen, dauert unvermindert an“, sagte Weil am Dienstag in Hannover in einer Regierungserklärung im niedersächsischen Landtag. „Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger ganz persönlich, vorsichtig, umsichtig und hilfsbereit zu bleiben.“ Das Land könne das zweite Halbjahr aber mit Selbstbewusstsein und Zuversicht angehen. In den vergangenen Wochen habe es enorm viele Beispiele für Bürgersinn und Gemeinwohlorientierung gegeben.

Weil verglich die aktuelle Situation im Pandemie-Verlauf mit einem Moorbrand. „Das Virus ist nach wie vor aktiv und brennt gewissermaßen im Untergrund. Immer wieder lodert es in unterschiedlichen Bereichen auf und muss dann intensiv bekämpft werden.“ Niedersachsen setze daher nicht nur auf allgemeine Regeln und Einschränkungen, sondern vor allem auf eine konzentrierte regionale Bekämpfung. Allerdings seien Abstandsregelungen, Hygiene-Vorschriften und das Verbot von Großveranstaltungen weiter notwendig. „All das mag im Einzelfall lästig sein, ist aber für einen wirksamen Infektionsschutz unverzichtbar.“

Menschen sollen Mithilfe anbieten

Für Kindertagesstätten und Schulen hofft Weil, dass nach den Sommerferien wieder Normalität einkehrt, „soweit es eben möglich ist“. Die Schulen hätten enorme Anstrengungen unternommen, um das digitale Lernangebot weiter auszubauen. Für benachteiligte Schulen müsse es Förderangebote geben. Deshalb werde das Kultusministerium in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche und anderen Trägern entsprechende Angebote unter dem Dach des Bündnisses „ Niedersachsen hält zusammen“ starten. „Ich würde mich sehr freuen, wenn viele engagierte Menschen in dieser Zeit ihre Mithilfe anbieten, um Kindern und Jugendlichen zu helfen, Rückstände aufzuholen.“

Im Blick auf die Wirtschaft müsse der Staat vorangehen, um die Konjunktur anzukurbeln und Unternehmen und Arbeitsplätze zu retten. Das tue die Landesregierung mit dem Entwurf eines Nachtragshaushaltes. Darin seien für Zuschussprogramme und verbilligte Kreditangebote in der Wirtschaft mehr als 1,9 Milliarden Euro vorgesehen. „Wir wollen Mut machen für Investitionen und dafür entsprechende Anreize geben.“ Rund 600 Millionen Euro kämen dabei auch dem Klimaschutz zugute, betonte Weil: „Das Coronavirus wird eines Tages überwunden sein, der Klimawandel aber wird uns dann immer noch beschäftigten.“

„In guten Zeiten profitiert das Land sehr von einer starken Wirtschaft in Niedersachsen“, sagte Weil. „In schlechten Zeiten müssen wir deswegen auch bereit sein, uns für Unternehmen und Arbeitsplätze massiv einzusetzen.“ Nötig seien nicht nur Rettungsmaßnahmen, sondern auch Investitionen in eine gute gemeinsame Zukunft.

„Machen wir uns nichts vor, wir befinden uns inmitten einer harten Wirtschaftskrise“, sagte der Ministerpräsident. Viele Kennzahlen seien buchstäblich in den Keller gegangen und die Arbeitslosenquote auf derzeit etwa sechs Prozent gestiegen. „Vor diesem Hintergrund müssen wir uns darauf einrichten, dass das zweite Halbjahr sehr schwierig werden wird und wir es mit einer ganzen Reihe von schlechten Nachrichten zu tun bekommen werden.“

Grüne vermissen kraftvolles Agieren

Die Grünen haben der rot-schwarzen Landesregierung fehlende Zukunftskonzepte in der Corona-Krise vorgeworfen. Beim geplanten zweiten Nachtragshaushalt in Milliardenhöhe mangele es der Regierung an Gestaltungswillen, sagte die Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg am Dienstag im Landtag in Hannover. Es fehle ein kraftvolles Agieren, Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) habe in seiner Regierungserklärung zur Corona-Epidemie bloß eine Zustandsbeschreibung vorgelegt.

Nötig sei eine starke Unterstützung der Kommunen und der Schulen sowie eine Bekämpfung von Armut sowie schlechter Wohn- und Arbeitsbedingungen etwa in der Fleischindustrie, sagte Hamburg. Sie warb für das DGB-Konzept eines Niedersachsen-Fonds zur Bewältigung der Krise. So ein mit einer Milliarde Euro an Landesgeld ausgestatteter Fonds könne Maßnahmen gegen die Klimakrise und für mehr soziale Gerechtigkeit anschieben.

FDP wirbt für Testprogramm

Die FDP in Niedersachsen hat für ein flächendeckendes Corona-Testprogramm wie in Bayern geworben. So ein Testprogramm gebe Sicherheit und bringe viel im Kampf gegen die Epidemie, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Dienstag im Landtag in Hannover. Birkner warf der rot-schwarzen Regierung in der Krise eine anhaltende dramatische Einschränkung von Freiheits- und Grundrechten vor. Der derzeitige Zustand sei nicht die neue Normalität. „Das ist noch nicht der Zustand, der für uns akzeptabel ist“, betonte Birkner. Die Regierung benenne weiterhin keine Maßstäbe und Kriterien, für den weiteren Umgang mit der Krise. „Wir müssen schauen, dass wir das beenden.“

Birkner kritisierte den 8,4 Milliarden Euro schweren zweiten Nachtragshaushalt, den die Regierung vorgelegt hat, als ein Wünsch-Dir-Was, das weit über die Notwendigkeit der Krise hinausgeht. Zulasten kommender Generationen werde ein riesiger Schuldenberg aufgetürmt. „Sie werden als Schuldenminister in die Geschichte des Landes Niedersachsen eingehen“, sagte Birkner an die Adresse von Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU).

