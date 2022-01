Hannover

Nach wochenlangen Forderungen debattiert der Deutsche Bundestag am Mittwoch zum ersten Mal über die Einführung der Impfpflicht. Und auch in Niedersachsens Landtag ist die Diskussion angesichts der immer weiter steigenden Zahl der Neuinfektion Thema.

„Ich hoffe sehr, dass wir schnell zu einer Meinungsbildung des Deutschen Bundestages kommen und dass diese Entscheidung sehr klar ausfällt. Wir stellen jetzt die Weichen dafür, ob das dritte Corona-Jahr auch das letzte sein wird“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch bei einer Unterrichtung im Landtag. Die Gesellschaft müsse endlich den Ausweg aus der Krise finden, der Kreislauf von Entspannungen und Verschärfungen durchbrochen werden. „Es gibt überhaupt keine Gewähr dafür, dass Omikron die letzte Mutation ist, die uns Sorgen bereitet. Ganz im Gegenteil, je aktiver das Virus ist, desto größer ist das Risiko weiterer Mutationen.“

Testkapazitäten sollen ausgebaut werden

Die steigenden Zahlen bereiten Sorge. Expertinnen und Experten rechnen damit, dass der Pik der Omikron-Welle erst in einigen Wochen erreicht werde. Gleichzeitig stößt das Gesundheitssystem schon jetzt an Grenzen: Die PCR-Testkapazitäten genügen nicht. Künftig soll eine Priorisierung erfolgen, darauf haben sich Bund und Länder am Montag verständigt.

Stephan Weil machte deutlich, dass man mit den knappen Kapazitäten nicht zufrieden sein könne und kündigte einen Ausbau an. In Niedersachsen werde künftig das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) in die PCR-Testung einsteigen. Zudem stehe Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) im Austausch mit Unternehmen. Auch die Testungen in Apotheken sei denkbar. Laut dem Ministerpräsidenten ließe sich so die Kapazität um ein Viertel erhöhen. „Das könnte ein merklicher Fortschritt sein.“

Dass das Land überhaupt erst in diesen Engpass steuern konnte, sorgt dagegen für Kritik. Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen, warf der Landesregierung vor, zu spät zu reagieren. Die Kapazitäten hätten längst hochgefahren werden können, das Laves bereits an das Meldesystem des RKI angeschlossen werden. Die PCR-Tests wegfallen zu lassen, komme einer „Durchseuchung durch die Hintertür“ gleich.

Daneben moniert die Grüne, dass es nicht ausreiche, im vom Ministerpräsidenten ausgerufenen „Team Vorsicht“ zu sein, vielmehr müsse man ins „Team Vorsorge“ wechseln. „Wir können nicht auf die Impfpflicht warten.“ Deswegen müsse jetzt agiert werden. Dazu gehöre es, die Abwasser-Untersuchung hochzufahren. Derzeit gibt es in Niedersachsen lediglich ein Modellprojekt in der Stadt Hannover. Zudem müssten die Kontakte unter den Erwachsenen weiter eingeschränkt werden und Geboosterte nicht aus der Quarantäne ausgenommen werden. Julia Willie Hamburg spricht sich auch dafür aus, an den Schulen FFP2-Masken zu verteilen und unverzüglich eine Testpflicht an den Kitas einzuführen.

SPD-Fraktionsvorsitzende kritisiert Öffnungsdebatte

Ein Punkt, der bei der SPD-Fraktionsvorsitzenden Johanne Modder für Unmut sorgte. „In mir brodelt es“, machte sie deutlich. Julia Willie Hamburg sei nicht im „Team Vorsorge“, sondern im „Team ich habe es schon immer besser gewusst“. Die Landesregierung unternehme alles dafür, um die Menschen ausreichend zu schützen. Zudem kritisierte die Sozialdemokratin, die Forderung nach einer Öffnungsperspektive. Diese sei angesichts der aktuellen Situation nicht angemessen.

FDP-Chef Stefan Birkner sieht das indes anders: Auch, wenn weite Teile des gesellschaftlichen Lebens möglich seien, müsse jetzt eine Perspektive aufgezeigt werden. Dazu gehöre auch, den Stufenplan an die neue Situation anzupassen. Auch CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer hält eine Öffnungsdebatte für angemessen. „Es braucht keine verbindlichen Antworten, aber die Menschen haben eine Perspektive verdient.“

Von Mandy Sarti