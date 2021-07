Ministerpräsident Weil plant Reise in Hochinzidenzgebiet Portugal und erntet Kritik

Hannover

Delegationsreisen gehörten vor der Pandemie selbstverständlich zum politischen Geschäft. In den vergangenen 15 Monaten sind die Reisen abgeebbt, nun will sie Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wieder aufleben lassen. Für den Oktober plant die Staatskanzlei eine Delegationsreise nach Portugal. Doch die Reise in das Partnerland der Hannover-Messe kommt nicht überall gut an.

Immerhin wurde das Land auf der iberischen Halbinsel stark vom Corona-Virus getroffen. Zwar sinken die Zahlen leicht, dennoch zählt Portugal weiterhin als Hochinzidenzgebiet. Bei Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sorgt das für Verwunderung. Dem „Weser-Kurier“ sagte er, dass sein Haus alle für dieses Jahr geplanten Reisen abgesagt habe. „Wir wollen weder die Delegationsmitglieder noch uns selbst Infektionsrisiken aussetzen.“

Staatskanzlei will Inzidenzen beobachten

Die Staatskanzlei nimmt die Debatte dagegen gelassen. „Natürlich beobachten wir die Inzidenzen. Sollte die Reise aus Infektionsschutzgründen abgesagt werden müssen, werden wird das selbstverständlich tun“, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin, Kathrin Riggert, gegenüber der NP. Derzeit lasse sich aber noch nicht vorhersehen, wie sich das Infektionsgeschehen in den kommenden Wochen entwickele, entscheidend sei dabei auch die Impfquote.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die FDP-Fraktion bleibt dagegen zurückhaltend. Eine Sprecherin teilte mit, dass die Abgeordneten davon ausgehen, dass die Reise nur stattfinde, wenn die Lage es auch zulasse.

Grüne sagen Teilnahme ab

Doch neben der Reise in das derzeitige Hochinzidenzgebiet sorgt auch die Tatsache, dass auf dem Reiseplan ein Kurzstreckenflug innerhalb Deutschlands steht, für Verwunderung. Weil es keinen Direktflug aus Hannover nach Lissabon gibt, soll ein Zwischenstopp in Frankfurt am Main eingelegt werden. Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen, kritisiert das scharf: „Die Reiseplanung mit einem überflüssigen Kurzstreckenflug von Hannover nach Frankfurt macht deutlich, wie wenig Klimaschutz bei der Landesregierung in der Praxis mitgedacht wird. Dabei gehen dem Ministerpräsidenten Worte zum Klimaschutz inzwischen durchaus leicht über die Lippen.“ Statt einen Flug innerhalb Deutschlands zu buchen, könnte auch eine Fahrt mit dem ICE gebucht werden, diese dauere lediglich zweieinhalb Stunden. Die Fraktion habe sich daher dazu entschlossen, die Reise abzusagen.

Gerade die Debatte um Kurzstreckenflüge ist Teil des Bundestagswahlkampfes. Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin der Grünen, spricht sich für ein Verbot von Kurzstreckenflügen aus. Auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz plant im Falle einer Regierungsübernahme, Billigflüge unattraktiver zu machen.

Von Mandy Sarti