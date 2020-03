Ministerpräsident Weil kündigt konsequente Verfolgung der Verstöße gegen Einschränkungen an

Hannover

Es ist ein tiefer Eingriff in die Grundrechte der Menschen – doch um die Ausbreitung des Coronavirus weiter zu verhindern, greifen seit Montag drastische Beschränkungen der sozialen Kontakte.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) bezeichnete dies als „weitreichende Einschränkung“, machte aber gleichzeitig deutlich, dass dieses Mittel dringend notwendig sei, um die Ausbreitung des Coronavirus weiter zu verhindern. „Das wesentliche Risiko einer Infektion besteht nicht im Verlassen der Wohnung, sondern in den sozialen Kontakten.“

Deswegen dürfen seit Wochenbeginn nur noch maximal zwei Menschen gemeinsam in der Öffentlichkeit verkehren. Der Kontakt außerhalb der eigenen Wohnung ist nach einem Erlass nur dann erlaubt, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Dies gilt auch für körperliche und sportliche Aktivitäten. Allerdings greift die Regelung nicht für Menschen, die in einer gemeinsamen Wohnung leben. Ihnen ist es erlaubt, auch zu dritt oder mehr auf die Straße zu gehen.

Bußgelder von bis zu 25.000 Euro werden verhängt

Ministerpräsident Weil kündigte an, dass Polizei und Ordnungskräfte die Einhaltung dieser Regeln konsequent verfolgen und „rigoros durchgreifen“ werden. Verstöße sollen mit einem Bußgeld oder sogar mit einer Strafe geahndet. Die Bußgelder belaufen sich auf Summen zwischen 2.500 und 25.000 Euro. Dabei käme es allerdings auf den Vorsatz an.

Der Regierungschef machte deutlich, dass die Polizei dabei vor allem Ansammlungen von jungen Menschen im öffentlichen Raum im Blick habe. Ihm sei bewusst, dass gerade für diese Gruppe soziale Kontakte besonders wichtig seien – gleichwohl seien eben sie es, die eine größere Gefahr für die Gesamtgesundheit darstellten. Weil die Erkrankung mit dem Coronavirus bei jungen Menschen oft ohne Symptome verlaufe, seien sie „der ideale Infektionsträger“. Gleichzeitig lobte der Ministerpräsident auch, dass sich ein Großteil der Bevölkerung bereits an die Regeln halte, die Bürger hätten den Ernst der Lage verstanden.

Wie alle bisherigen Erlasse auch, greift auch dieser bis nach Ostern. Dann wolle man entscheiden, ob die Einschnitte Wirkung zeigen. „Alle Beteiligten haben das ernste Interesse, dass dieser tiefgekühlte Zustand nicht länger aufrecht gehalten werden muss als nötig.“ Um einen einheitlichen Kurs mit den anderen Ländern zu fahren und die Menschen nicht zu verunsichern, machte Weil erneut klar, dass man an dem Kurs festhalte, nicht im Alleingang zu handeln.

Erst vergangenen Montag war der Erlass in Kraft getreten, der eine flächendeckende Schulschließung vorsah. Am Dienstag mussten dann einzelne Geschäfte schließen. Weil sagt: „Eine solche Woche hat es in Niedersachsen noch nicht gegeben. Und wir legen auch keinen Wert darauf, dass sie sich wiederholt.“

Rund 80 Erkrankte auf Intensivstation

Bis Montagnachmittag wurden in Niedersachsen 1779 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. Sechs von ihnen sind gestorben. Bis auf einen Fall waren alle Todesopfer älter als 70. Rund 300 von den Erkrankten befinden sich zur Behandlung in einem Krankenhaus. Etwa 80 von ihnen sind auf eine intensivmedizinische Behandlung angewiesen.

Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, betonte, dass es unbedingt notwendig sei, die Regeln der Landesregierung zu befolgen. Es gehe nach wie vor darum, das Infektionsgeschehen kleinzuhalten. Zwar ließen sich erste Effekte abzeichnen, gleichwohl sei man in Niedersachsen „noch nicht über den Berg.“

Um vor allem die Betreuung der Menschen in den Krankenhäusern sicherzustellen, arbeite man mit Hochdruck daran, neue Plätze zu schaffen. Noch in dieser Woche wolle man zu Beschlüssen kommen, versicherte Schröder.

Darüber hinaus appellierte sie an Pflegekräfte, die sich nicht mehr im Dienst befinden, die Krankenhäuser zu unterstützen.

Die niedersächsische Pflegekammer hatte bereits am Vormittag darauf hingewiesen, dass man für diese Fälle eine Meldestelle eingerichtet habe. „Das Gesundheitssystem wird in den nächsten Wochen und Monaten möglicherweise an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit kommen. Dann wird jede Hilfe gebraucht. Deshalb wollen wir schon jetzt ein Verzeichnis von Personen aufstellen, die in der Pflege aushelfen oder wichtige Hilfstätigkeiten übernehmen können“, sagt Kammerpräsidentin Nadya Klarmann.

Von Mandy Sarti