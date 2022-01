Ministerpräsident Weil fordert schnelle Entscheidung über allgemeine Impfpflicht

Hannover

Im NP-Interview spricht Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) über die Wirksamkeit der Winterruhe, fordert eine schnelle Entscheidung für die allgemeine Impfpflicht und gibt Beispiele für mögliche Sanktionsformen gegen Impfverweigerer.

Herr Weil, im Dezember sollte die Weihnachtsruhe die Omikron-Welle brechen. Aus der Weihnachtsruhe wurde die Winterruhe. Die Zahlen schnellen derweil dennoch nach oben. Wie blicken Sie auf den Start des neuen Jahres?

Es ist ein differenziertes Bild. Die Zahlen steigen auch bei uns von Tag zu Tag deutlich an. Dennoch haben die Schutzmaßnahmen offenkundig gewirkt. Anders als andere europäische Länder erleben wir derzeit keine Explosion der Fallzahlen, die Omikron-Wand ist bislang ausgeblieben. Und auch die Auslastung in unseren Krankenhäusern ist derzeit noch nicht besorgniserregend, aber wir schauen da sehr genau hin.

Die vergangene Bundesregierung hat Ihnen nicht selten Ärger bereitet, wie funktioniert beim Krisenmanagement das Zusammenspiel mit dem Kabinett von Kanzler Olaf Scholz?

Das funktioniert alles in allem zurzeit gut. Das Vorgehen der Bundesregierung ist von Sachlichkeit und Expertise geprägt, was auch in der Zusammensetzung des neu gebildeten Expertengremiums deutlich wird, das sehr schnell eine wichtige Rolle bekommen hat.

Olaf Scholz kommt dabei aber erstaunlich wenig aus der Deckung.

Ich wüsste nicht, bei welchem Thema derzeit unklar ist, welche Position der Bundeskanzler vertritt. Er steht eben für eine ausgeprägte Sachlichkeit, ein Regierungsstil, den ich als sehr wohltuend empfinde.

2G am Arbeitsplatz, um Impfpflicht durchzusetzen?

Bei einem entscheidenden Punkt ist Ihre Position auch sehr deutlich: Sie sprechen sich klar für eine allgemeine Impfpflicht aus. Ein Teil der niedersächsischen Abgeordneten ist noch unschlüssig, wie er stimmen will. Wie sicher ist es, dass die allgemeine Impfpflicht kommen wird?

Das hängt von der Diskussion im Bundestag ab. Allerdings sollte die Meinungsbildung jetzt zügig erfolgen. Es tut dem Thema nicht gut, wenn es zu lange ungeklärt bleibt, zumal die Impflücke in Deutschland kaum kleiner wird. Die vielen Impfappelle hatten leider keine ausreichende Wirkung. In Niedersachsen ist etwa jeder sechste Erwachsene ungeimpft, das sind einfach zu viele. Damit steigt auch das Risiko für die Geimpften. Mir geht es vor allem darum den wiederkehrenden Kreislauf von Infektionswellen und Entspannungsphasen zu durchbrechen und zur Normalität zurückzukehren – das wird nur mit einer Impfpflicht gelingen, fürchte ich.

Ist sie aber noch zu rechtfertigen, wenn der derzeit verfügbare Impfstoff nicht in gewünschtem Maße gegen Omikron schützt?

Kein Impfstoff wird je einen hundertprozentigen Schutz bieten können. Für die Omikron-Variante käme die Impfpflicht ohnehin zu spät. Es geht darum, mit einer hohen Impfquote den Immunschutz innerhalb der Bevölkerung so zu erhöhen, dass wir im kommenden Herbst bei neuen Mutationen nicht wieder mit massiven Einschränkungen leben müssen.

Wenn sich die Menschen trotz Impfpflicht nicht überzeugen lassen, wird es auch um Sanktionen gehen müssen. Welche Einschnitte schweben Ihnen vor?

Es wird sicherlich um Geldbußen gehen. Eine viel stärkere Wirkung sehe ich allerdings im gesellschaftlichen Bereich, zum Beispiel bei 2G am Arbeitsplatz.

Inzwischen wird auch die Forderung laut, Ungeimpfte sollten Zusatzbeiträge für die Krankenversicherung zahlen. Was halten Sie von diesem Vorschlag?

Das muss sicher sehr sorgfältig diskutiert werden. Riskantes Verhalten führt bis jetzt nicht zu höheren Beiträgen. Andererseits würden sich Versicherte in diesem Fall gesetzeswidrig verhalten, das muss auch bedacht werden.

Niedersachsen wird auch nach Ende der Pandemie noch lange mit den Folgen von Covid-19 zu kämpfen haben. Long-Covid könnte beispielsweise eine neue Volkskrankheit werden. Wie muss sich Niedersachsen jetzt vorbereiten?

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Langzeitwirkungen noch zu unklar. Deswegen brauchen wir noch mehr Forschung in diesem Bereich und die Krankenkassen müssen zusammen mit der Ärzteschaft erst noch eine entsprechende Therapiekette erarbeiten.

Also plant die Landesregierung bei diesem Punkt zu investieren?

Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur investiert bereits in die Long-Covid-Forschung in Niedersachsen. Ich hoffe, wir haben möglichst schnell belastbare Ergebnisse.

Weil will mit gut funktionierender Wirtschaft Armutsrisiko senken

Die Spätfolgen der Infektion sind nur ein Problem. Auch das Armutsrisiko steigt. Die Preise für Lebensmittel schnellen in die Höhe und auch Strom und Gas werden immer teurer. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft weiter auseinander. Was wollen Sie dagegen tun?

Vor allem muss die Wirtschaft nicht nur so schnell wie möglich ein Comeback erleben, sondern sich auch weiterentwickeln. Nur, wenn die Wirtschaft gut funktioniert, kann das Armutsrisiko wirksam gesenkt werden. Bei den Energiekosten brauchen wir darüber hinaus einen sozialen Ausgleich. Die EEG-Umlage sollte sehr schnell abgeschafft werden. Und die Bunderegierung plant jetzt einen Heizkostenzuschlag für Wohngeldbezieher. Das sind Maßnahmen in die richtige Richtung.

Dennoch klagen viele Unternehmen, dass sie angesichts der hohen Preise nicht mehr wettbewerbsfähig bleiben können. Was erwarten Sie vom Bund und von der EU?

Auch dafür ist die Abschaffung der EEG-Umlage sehr wichtig. Daneben wird es eine der zentralen Aufgaben der kommenden Jahre sein, die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig dafür Sorge zu tragen, dass die Preise nicht explodieren. Ich warne aber davor, die Energiewende für die derzeitige Entwicklung verantwortlich zu machen. Was die Menschen im Moment auf Ihren Abrechnungen sehen, ist vor allem die Entwicklung des Weltmarktes für Öl und Gas.

Ein entscheidender Faktor für die Wirtschaft Niedersachsens ist auch die Automobilindustrie. Sie sprechen sich klar dafür aus, die Batteriezellfertigung in Niedersachsen auszuweiten. Welche Rolle spielt dabei der Staat?

Die Batterie ist in Zukunft der wichtigste Teil des Autos. Bis jetzt haben wir im Autoland Deutschland eine vollständige Wertschöpfungskette. Das ist industriepolitisch sehr wichtig, und wenn es so bleiben soll, muss dazu künftig auch die Produktion von Batteriezellen gehören. Andere Staaten in Europa haben das erkannt und winken mit sehr hohen Subventionen. Damit die Batteriezellfertigung auch bei uns eine Zukunft hat, muss Deutschland nach meiner Überzeugung mithalten.

Ein Thema, das auch für die Landtagswahl 2022 von Bedeutung sein wird.

Ja, das ist Teil eines großen und für Niedersachsen besonders wichtigen Themas. Den Klimawandel und den Umbau unserer Wirtschaft müssen wir zusammen denken. Das ist beispielsweise für die Stahlindustrie entscheidend. Niemand kann wollen, dass die Stahlwerke hierzulande schließen und an Orte verlegt werden, wo dann dieselbe Tonne Stahl deutlich klimaschädigender produziert wird. Es muss darum gehen, den Stahl hier bei uns ökologisch vertretbar und ökonomisch erfolgreich herzustellen.

Mit Grünem Wasserstoff.

Die Salzgitter AG hat dafür ein vielversprechendes Konzept vorgelegt. Dieser Umbau ist aber sehr teuer. Bund und Land, aber auch die Europäische Union müssen auch diesen Prozess tatkräftig unterstützen, sonst hat die Stahlindustrie in Deutschland keine Zukunft.

Dafür könnten schon jetzt Weichen gelegt werden. Die GroKo in Niedersachsen zeigt seit den Ampel-Verhandlungen in Berlin erste Auflösungserscheinungen. Wie kann die Zusammenarbeit zwischen SPD und CDU so überhaupt noch bis zur Wahl funktionieren?

Das sehe ich nicht ganz so. Landespolitisch funktioniert die Zusammenarbeit trotz des heraufziehenden Wahlkampfs nach wie vor gut. Wir kennen unsere gemeinsame Verantwortung genau. Aber im Bund ist die CDU jetzt Opposition und so verhält sie sich eben auch.

Im Februar sind Sie neun Jahre Ministerpräsident. Sie wollen erneut kandidieren. Die SPD gewinnt deutlich an Zuspruch – bereuen Sie manchmal, dass Sie sich 2019 nicht auf Bundesebene in die erste Reihe gewagt haben? Sie könnten heute immerhin Bundeskanzler sein.

Nein, im Gegenteil. Hinter mir liegen zwei besonders intensive Jahre, die mich gefordert und auch geprägt haben. Ich bin zutiefst dankbar, dass ich einen Beitrag dazu leisten konnte, Niedersachsen gut durch die Krise zu führen. Ich fühle mich unserem Land sehr tief verbunden.

Weil: „Ich muss nicht jeden Tag ein Rad wie ein Pfau schlagen“

Versprechen Sie sich davon einen Vorteil für die Landtagswahl?

Die Wählerinnen und Wähler kennen mich und meine Arbeit. Wir befinden uns in einer Zeit eines grundlegenden Wandels. Auch nach dem Virus stehen mit Klimaschutz, Digitalisierung und Globalisierung große Herausforderungen an. Da wird es sehr auf Kompetenz und Verlässlichkeit ankommen, gerade auch an der Regierungsspitze.

Die SPD als Garant für Stabilität?

Ja, wir stehen für Sicherheit im Wandel. Wenn der Klimaschutz gelingen soll, braucht er gesellschaftliche Zustimmung. Die Grünen haben sich bei der Bundestagswahl einen wesentlich größeren Erfolg erhofft. Es hat seine Gründe, dass es anders gekommen ist. Olaf Scholz hat aufgrund seines gleichzeitig kompetenten und besonnen Auftretens die Bundestagswahl für sich entschieden. Und ich muss auch nicht jeden Tag ein Rad wie ein Pfau schlagen.

Bei der SPD findet derzeit aber vor allem Bewegung statt. Landtagspräsidentin Gabriele Andretta, Fraktionschefin Johanne Modder und der Sozialexperte Uwe Schwarz wollen sich nicht erneut zur Wahl stellen. Ist das Resignation oder ein Schritt in Richtung Aufbruch?

Alle drei sind echte Leistungsträgerinnen und -Träger, aber es ist ein normaler Generationenwandel, der da zu beobachten ist. Die SPD-Fraktion wird sich bei den Landtagswahlen sicher verjüngen.

Olaf Scholz hat auf Bundesebene vorgemacht, wie der Wandel auch im Kabinett gelingen kann. Die Regierung besteht zu gleichen Teilen aus Männern und Frauen. Tun Sie es ihm gleich und besetzen Ihr nächstes Kabinett ebenfalls paritätisch, sollten Sie erneut Ministerpräsident werden?

Darauf gibt es eine klare Antwort: Ja!

Von Mandy Sarti