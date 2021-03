Stephan Weil (SPD) präsentiert Niedersachsens neue Sozialministerin: Daniela Behrens (SPD) soll das Amt übernehmen, kündigte der Ministerpräsident am Dienstag in Hannover an. Der Vorschlag benötigt allerdings noch einer Zustimmung durch das Plenum. Am Vortag war Carola Reimann (SPD) überraschend aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Doch wer ist die neue Sozialministerin?