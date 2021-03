In einer erneuten Regierungserklärung im Landtag macht Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag deutlich, dass angesichts der hohen Neuinfektionen kein Weg an Ausgangssperren vorbeiführe. In Zukunft müsse man deutlich stärker auf das Instrument zurückgreifen. Doch das alleine genüge nicht, um die Dynamik einzudämmen.